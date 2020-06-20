إيمي طلعت زكريا تحتفل بعيد ميلاد والدتها عبر الإنستجرام

لايف ستايل
حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا، على تهنئة والدتها في يوم ميلادها، حيث نشرت صورتين لوالدتها وفي إحداها تظهر معها، احتفالا بعيد ميلاد الأم.
وعلقت إيمي على الصور: "كل سنة وإنتى طيبة يا أمى، ربنا يحفظك لينا وعقبال مليون سنة ياست الكل، بحبك، عيد ميلاد سعيد".
كان مسلسل "بت القبايل"، الذي عرض قبل شهر رمضان الماضي، هو آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها إيمي طلعت زكريا.
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