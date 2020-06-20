شائعات ارتبطت بتسخين الأكل في الميكروويف.. وخبير يوضح حقيقتها

مطبخ

لسنوات طويلة اعتمدت ربات المنازل على استخدام الميكروويف في المطابخ، ورغم ذلك لازال استخدامه يرتبط بعدد من الشائعات لا أساس لها، بحسب ما أوضح أنطوان ياستربتسيف، خبير البيئة.

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ويقول "أنطوان"، إن البعض يعتقد أن تسخين الطعام في الميكروويف يجعله "مشعا"، وهذا غير صحيح، موضحًا أن الإشعاع الكهرومغناطيسي عالي التردد (2.450 ميجاهرتز) الذي ينبعث من أفران الميكروويف، هو غير مؤين، أي لا يترك أي أثر في الطعام، ولا يسبب أي تغيرات فيه، ولا تنبعث منه أشعة.

وأضاف "ياستربتسيف" أن أفران الميكروويف صممت بحيث عند غلق بابها لا تخرج الموجات منها إلى الخارج، وهذا يعني أن الوقوف بقربها لا يشكل أي خطورة، لكن في نفس الوقت تنبعث إشعة كهرومغناطيسية ضعيفة كأي جهاز كهربائي عندما يعمل، لذلك يكون من الأفضل في هذه الحالة عدم الاقتراب من الفرن.

وأشار خبير البيئة، إلى أنه صحيح تنبعث من الفرن خلال تشغيله موجات كهرومغناطيسية، التي عادة تنتشر إلى مسافة 1.5 متر أو أكثر بعض الشيء، لذلك من الأفضل عدم الوقوف على مقربة منه أثتاء عمله، وكلما كانت كمية الطعام في الفرن أكبر كلما كان ذلك أفضل، لأنه يمتص كمية طاقة أكبر.