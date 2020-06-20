للمعزولين منزليا.. نصائح وإرشادات عليك اتباعها عند ارتفاع درجه حرارتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعزل المصابون بفيروس كورونا من الحالات البسيطة والمتوسطة، أنفسهم في المنزل حتى يتعافون من "كوفيد 19"، وذلك بعدما قرّرت وزارة الصحة اقتصار استقبال المستشفيات للمصابين من الحالات الحرجة فقط.

ومن بين أعراض الإصابة ارتفاع درجة الحرارة وعدم ثباتها طول فترة الإصابة، لذا يقدم الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، لـ"الخليج 365"، مجموعة من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها عن ارتفاع درجة الحرارة:

بداية يقول الحداد إن ارتفاع درجة الحرارة، يعتبر مؤشرا على أن وضع المريض غير مستقر، ويستلزم الذهاب للمستشفى لعدم حدوث مضاعفات، متابعا أنه عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية متواصل لمدة 3 أيام، يصاحبها ضيق في التنفس، لا بد من ذهاب المريض إلى المستشفى.

ووجه الحداد، مجموعة من النصائح عند ارتفاع درجة الحرارة مع عدم الشعور بضيق في التنفس، لمرضى فيروس كورونا المعزولين في المنزل:

- الحرص على ضرورة تناول خافض الحرارة تحت إشراف الطبيب المختص.

- من الضروري تناول الكثير من السوائل.

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- الحرص على التغذية الصحيحة والمتوازنة التي تساعد على تقوية المناعة.

- تنفيذ بروتوكول العلاج من خلال الطبيب المعالج، ذلك يساعد كثيرا على الشفاء سريعا.

وحذر استشاري المناعة، من خطورة ارتفاع درجة الحرارة لما تسببه من أضرار على مرضى كورونا، ومنها:

- تؤثر سلبيا على المخ.

- تؤثر على صحة القلب.

-تؤدي إلى حدوث هبوط في الدورة الدموية.

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