طريقة استخدام البودرة الشفافة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يونيو 2020 01:44 مساءً - على الرغم من أن وجود البودرة الشفافة في عالم الجمال لا يُعد حديثًا، فإنها من المستحضرات التي تحتار الكثيرات من الفتيات في الطريقة الصحيحة لاستخدامها وفوائدها، واليوم أجبنا عن جميع أسئلتك لاستخدام البودرة الشفافة فيما يلي.



فائدة البودرة الشفافة في المكياج

فائدة البودرة الشفافة في المكياج



البودرة الشفافة تمنحك إطلالة مثالية ومتكاملة، وعن فوائدها فهي تخفف من حِدّة المسامات الواسعة والكبيرة، إضافة إلى كونها تمنع جفاف الجلد وتساعد على تثبيت المكياج لفترة أطول، كما تزيد من صفاء ورونق البشرة، وتمتص الزيوت التي تفرزها البشرة، وتتركها بدون لمعة، وأيضًا تعمل على إخفاء الخطوط الدقيقة الموجودة في البشرة، وبالتالي تجعلك تحصلين على بشرة مخملية وأصغر سنًّا، إلى جانب كونها مثالية للتصوير، فهي غير مرئية.

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الطريقة الصحيحة لتطبيق البودرة الشفافة في المكياج

الطريقة الصحيحة لتطبيق البودرة الشفافة في المكياج



يوجد العديد من الطرق لاستخدام البودرة الشفافة، ولكن اخترنا لكِ هاتين الطريقتين السهلتين اللتين لا تكلِّفانِكِ الكثير من الوقت لتطبيقها بسهولة، في الأولى قومي بترطيب بشرتك، ووزعي عليها كريم الأساس، أو اكتفي بترطيب بشرتك، ضعي كمية كافية من الباودر الشفافة على الفرشاة المسماة بفرشاة المشروم ذات الحجم الكبير، ثم اضربي حافة الفرشاة بعلبة الباودر الشفافة حتى تتخلصي من الكمية الفائضة، وضَعِي الباودر الشفافة على كامل وجهك بطريقة تبدأ من منتصف الوجه نحو الزوايا الخارجية، واستمتعي ببشرة متألقة ومثالية، حيث سيدوم المكياج لفترة أطول، وسيزول اللمعان لأصحاب البشرة الدهنية، وفي الطريقة الثانية استخدمي إسفنجة المزج من خلال الضغط على الإسفنجة ودحرجتها برفق على المناطق الدهنية من بشرتك، حيث تساعد عملية الضغط والدحرجة على ثبيت كريم الأساس على بشرتك، وبعد ثلاثين ثانية تقريبًا أزيلي ذرات البودرة الزائدة بهدوء، ويجب أن نتذكر دائمًا أن البودرة الشفافة هي تمامًا مثل البودرة المضغوطة، لكن تختلف عنها في البنية فقط، إذ لا تمنحك أي منهما تغطية إضافية للبشرة، ولا يمكن اعتبارهما مشابهين لكريم الأساس.

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مفاهيم وأخطاء تقعين فيها عند استخدام البودرة الشفافة

مفاهيم وأخطاء تقعين فيها عند استخدام البودرة الشفافة



يمكن للنساء المبتدئات ارتكاب الكثير من الأخطاء في المكياج، وفي تطبيق البودرة الشفافة يُعد الخطأ الأكبر هو توزيع البودرة على الوجه دون ضغطها داخل البشرة، وهذا الأمر يتركها متجمّعة على الشعيرات الدقيقة في الوجه، فيحرمك الإطلالة الطبيعية، ويمكنك استخدام إسفنجة لضغط البودرة بشكل جيد بعد توزيعها على البشرة، وهذا سيساعد على تثبيت المكياج بشكل جيد، ومنحه شكلًا متناسقًا وأنيقًا، وعن المفاهيم الخاطئة فأولها تجنُّب العديدات من النساء استخدام البودرة لأنهن يعتقدن أنها لا تفرق في المكياج عن كريم الأساس، ولكنها ليست كذلك إطلاقًا، وتظن بعض الفتيات أن البودرة الشفافة صنعت لذوات البشرة الدهنية، ولكنها ليست كذلك إطلاقًا، فمن الممكن أن نحتاجها لتخفيف اللمعان، أو إضفاء الإشراقة على إطلالتك، أو لتثبيت المكياج، إضافة إلى العديد من المزايا.

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