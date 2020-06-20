تصاميم قبعات القش الأكثر رواجًا هذا الصيف من وحي منصات العروض

بدأ رواج موضة قبعات القش بمختلف تصاميمها منذ موسم الصيف الماضي، حيث قدمتها الكثير من دور الأزياء العالمية على المنصات خلال عروض الموسم، مضفية لمسةً من التميز والفرادة على الإطلالة.

قبعة قش باللون الابيض من إيترو Etro

وبعد النجاح الكبير الذي لاقته قبعات القش حينذاك، ها هي تبرز من جديد على ساحة الموضة العالمية لموسم صيف 2020؛ من خلال تصاميم جديدة عصرية ومميزة وبألوان كلاسيكية، مثل الأسود والكحلي والبيج، أو حتى عصرية مثل الأصفر والفوشيا، وغيرها ومن الألوان الحيوية.

أضفت قبعات القش على عروض الموسم الكثير من الأناقة والأنوثة، سواء جاءت بتصاميم مناسبة للإطلالات الكاجوال، أو تصاميم أنيقة مناسبة لأروع الإطلالات الرسمية الفاخرة.

ولكي تلقي نظرة على آخر صيحاتها وتصاميمها لهذا الموسم، تضع بين يديك دليلاً لأجمل قبعات القش من منصات العروض.. فأي منها ستختارين؟

قبعات قش كلاسيكية لصيف 2020

تعتبر قبعات القش من أجمل أشكال القبعات في موسم الصيف، فهي تضفي لمسة من الانتعاش تحت أشعة الشمس الذهبية، وتوفر للمرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة المتألقة. وتعد قبعات القش الكلاسيكية، بالأخص البيج، من أروع ما يمكن أن نرتديه كإكسسوارات عصرية نزيّن بها رؤوسنا في صيف 2020.

اختاري من دار كريستيان ديور Christian Dior قبعة القش البيج بالتخريمات التي أضفت عليها لمسة من الفرادة، ونسقيها مع فستان ناعم طويل بنفس اللون؛ لإطلالة بلون موحد، أو ارتدي معها تنورة بيج ترندي وقميص دنيم؛ لكسر الألوان.

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ولإطلالة كلاسيكية أكثر رسمية، اختاري من أوسكار دي لا رنتا Oscar De Renta قبعة القش بتصميم فيدورا Fedora Hat مونوكروم يجمع بين اللونين الأسود والبيج. نسقي هذه القبعة مع فستان ميدي راقٍ باللون الأسود؛ لمناسبة رسمية فاخرة، والفتي الأنظار إليكِ.

لفتتنا أيضاً قبعات القش بالألوان الكلاسيكية لدى دار سيلين Celine من وحي أسلوب الـcowgirl.

قبعات قش عصرية ملونة لصيف 2020

لاحظنا رواج قبعات القش الملونة بألوان حيوية لصيف 2020.. لِمَ لا؟! فالصيف هو موسم الألوان والانتعاش!

فإذا أردتِ الخروج عن المألوف واعتماد قبعات القش الملونة في صيف 2020 بدلاً من قبعات القش البيج، انتقينا لكِ من مارك جايكوبس Marc Jacobs قبعة مميزة بتصميمها باللون الأزرق الباهت، والتي يمكنكِ أن تنسقي معها فستاناً قصيراً بالأزرار الأمامية لإطلالة سبعينية متألقة، ولا تنسي اعتماد حذاء بكعب متناسق مع ألوان الإطلالة.

وقدمت دار إيترو Etro على منصتها لصيف 2020 الكثير من تصاميم قبعات القش بألوان متعددة، لفتنا منها الأبيض، الذي تم تنسيقه مع فستان أبيض؛ لإطلالة بلون موحد، وتلك متعددة الألوان الترابية، والتي تم تنسيقها مع فستان بوهيمي فائق الروعة. كما جاءت قبعات القش بلون وردي باهت عصري وناعم، ضمن عرض إمبوريو أرمانيEmporio Armani.

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