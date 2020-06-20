علاقات و مجتمع
بعد عدة أيام فقط من إعلان حسن شاكوش، خطبته من "بنت الجيران" التي ظهر معها في عدة صور ضمن "فوتوسيشن"، أعلن مطرب المهرجانات وعضو فرق المدفعجية، إسلام شندي ارتباطه رسميا.
ونشر إسلام شندي عددا من الصور عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من قراءة الفاتحة على "نصه الثاني" كما وصفها.
ارتدت العروس جامب سوت من اللون الأحمر فيما تركت شعرها الطويل منسدلا مع عمل تسريحة من الضفائر وارتدي إسلام بدلة "سيمي جاكوال" من اللون الرمادي الفاتح في اسود.
وظهر الثنائي مع بانر "قرينا الفاتحة" إعلانا عن ارتباط رسمي بمباركة الأهل، وكتب "شندي" في تعليقه على الصور "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات نصي الثاني".
وتلقى نجم فريق المدفعجية مئات المباركات على صورته مع خطيبته عبر التعليقات وخاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام".
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. بعد حسن شاكوش.. إسلام شندي نجم "المدفعجية" يعلن ارتباطه رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.