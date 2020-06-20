صور.. بعد حسن شاكوش.. إسلام شندي نجم "المدفعجية" يعلن ارتباطه رسميا

علاقات و مجتمع

بعد عدة أيام فقط من إعلان حسن شاكوش، خطبته من "بنت الجيران" التي ظهر معها في عدة صور ضمن "فوتوسيشن"، أعلن مطرب المهرجانات وعضو فرق المدفعجية، إسلام شندي ارتباطه رسميا.

ونشر إسلام شندي عددا من الصور عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من قراءة الفاتحة على "نصه الثاني" كما وصفها.

ارتدت العروس جامب سوت من اللون الأحمر فيما تركت شعرها الطويل منسدلا مع عمل تسريحة من الضفائر وارتدي إسلام بدلة "سيمي جاكوال" من اللون الرمادي الفاتح في اسود.

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وظهر الثنائي مع بانر "قرينا الفاتحة" إعلانا عن ارتباط رسمي بمباركة الأهل، وكتب "شندي" في تعليقه على الصور "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات نصي الثاني".

وتلقى نجم فريق المدفعجية مئات المباركات على صورته مع خطيبته عبر التعليقات وخاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام".