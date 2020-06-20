- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أطفال سوريين أشقاء حرقاً في مزرعة بالأردن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مديرية الأمن العام، في العاصمة الأردنية عمان، صباح اليوم إن أربعة أطفال سوريين، أشقاء، قضوا حرقاً في إحدى المزارع على طريق المطار.
وكانت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان قد تعاملت صباح اليوم، وفق بيان الامن العام الأردني، مع حريق نشب في 6 خيام داخل احدى المزارع الواقعة على طريق المطار، ونتج عنه وفاة 4 أطفال أشقاء تبلغ أعمارهم (10،8،3،1) أعوام، إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم.
وبين الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي، مشيرا إلى أن الأطفال المتوفين يحملون الجنسية السورية.
وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | وفاة 4 أطفال سوريين أشقاء حرقاً في مزرعة بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.