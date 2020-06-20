هذه إطلالات كاجوال للمراهقات من الممثلة الكويتية غرور صفر

تنشر الممثلة الكويتية غرور صفر الكثير من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي تظهر من خلالها بإطلالات أنيقة ومتكاملة مناسبة للفتيات المراهقات في عمرها، وقد اخترنا لكِ فيما يلي مجموعة من الإطلالات الكاجوال من وحيها.

تنسيقات رياضية أنيقة

لخيارات رياضية أنيقة، ارتدت غرور بنطالًا أسود من القطن بخطوط بيضاء مع بلوفر أبيض بخطوط سوداء من علامة أديداس، وأطلّت ببنطال أسود من القطن مع معطف أسود مزين بالزهري؛ لخيار شبابي، وظهرت ببنطال القطن الأسود المزين بالأبيض مع معطف زهري قصير مزين بكتابات سوداء، واختارت بنطالًا ومعطفًا رياضييْن باللون الأسود من علامة نايك؛ لمظهر بسيط.

خيارات الفساتين الكاجوال

اعتمدت غرور في أحدث إطلالاتها على الفساتين القصيرة بأسلوب الكاجوال، ومن أبرزها فستان أسود مزين بكتابة بيضاء ناعمة، ونسقت فستانًا أحمر من علامة أديداس مع حذاء رياضي أبيض، ولإطلالة أكثر أنوثة تأنقت بفستان فوشيا من علامة نايك.

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إطلالات ببنطلونات الجينز

لخيارات الجينز الأزرق، التي تعتمدها كل الفتيات بمختلف أعمارهن، تأنقت غرور ببلوزة سوداء مصممة بأكمام شفافة مع بنطال الجينز الأزرق، وتجملت ببنطال الجينز الأسود مع قميص من الكاروهات الصفراء، وتزينت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة صوفية ناعمة باللون الزهري المصمم بفتحة في الأكتاف؛ لخيار عصري بسيط.

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