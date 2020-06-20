سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة بـ"الأبيض المشرق"

خطفت اطلالات سيرين عبد النور الانظار بإطلالتها الأخيرة حين أطلّت باللون الأبيض المشرق والساحر مع بشرتها البرونزية. فلم تتخلى عن الفساتين الساحرة والقصات الكاجوال واختارت القطع المميزة التي أضفت سحراً خاصاً على إطلالتها، وانطلاقاً من هنا، واكبي أجدد اطلالات سيرين عبد النور باللون الأبيض، وشاركينا رأيك هل أعجبك اختياراتها.

وبرزت اطلالات سيرين عبد النور الاخيرة برفقة أخيها وتألقت بالتنورة الطويلة ذات الخصر العالي والواسعة وتم تنسيقها مع الكروب توب الجريئة والمربوطة من الجهة الامامية بأسلوب عصري وشبابية. وكانت اطلالات سيرين عبد النور قد سحرتنا بموضة البدلة الرسمية البيضاء، كتلك التي اختارتها من توقيع المصمم زهير مراد Zuhair Murad مع التطربز البراق والشراريب العصرية المنسدلة بكثير من الانوثة.

كما برزت إطلالات سيرين عبد النور بفساتين طويلة وعصرية باللون الالبيض خصوصاً التصميم البارز الذي اختارته على شكل قميص طويلة ومحددة من الخصر مع الاكمام الضخمة وتفاصيل الكلوش. كما تألقت في الآونة الأخيرة بفستان أبيض يتّسع من أعلى الخصر مع أقمشة الدانتيل والتول الشفاف الى جانب الكشكش العريض والاكمام الشفافة والعصرية. فضلاً عن ذلك، أتت اطلالات سيرين عبد النور جريئة باللون الابيض مع الشق الجانبي وقصة الاكتاف المكشوفة.

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