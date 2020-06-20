ما علاقة أشعة الشمس بخطر الإصابة بفيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن السلطات الصحية البريطانية تجري دراسة طرق مختلفة لاستخدام فيتامين "د" للتصدي لفيروس "كورونا"، حيث توصي بإعطاء الشريحة الأكثر تعرضا للفيروس جرعات من الفيتامين لتقليل الإصابة به.

وأفادت بأن السلطات الطبية في البلاد تدرس تأثير فيتامين "د" على فيروس "كورونا"، حيث سيتم الكشف عن نتائج الدراسة في الأسابيع المقبلة.

وصرح أستاذ أمراض الجهاز التنفسي في جامعة كوين ماري اللندنية، أدريان مارتينو، قائلا: "يمكن اعتبار فيتامين"د" دواء مساعدا للجسم على مواجهة التهابات الجهاز التنفسي"، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك عربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشفى العام في سنغافورة يقدم وبشكل دوري لمرضى الفيروس الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما مزيجا من فيتامين "د" والماغنسيوم وفيتامين ب 12.

ويظهر عدد من البحوث أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين "د"، هم أكثر عرضة لأمراض المفاصل، ورغم ذلك فلم تبن تلك البحوث أن ذلك النقص يسهم فعلا في استشراء المرض.

كما خلص عدد من الدراسات إلى أن قلة التعرض لأشعة الشمس وقلة نسبة فيتامين "د" قد تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.

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