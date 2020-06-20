لايف ستايل
على الرغم من حالة الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا على معظم دول العالم، وغلق العديد من الشواطئ، وتعليق الطيران، بل وحالة العزل التي التزم بها الكثير خوفا من نقل العدوى، إلا أن ظهرت بعض الفنانات، اللاتي وجدن في عطلاتهن الصيفية على الشواطئ راحة.
حيث شاركت بعض الفنانات متابعيهن ببعض صورهن على الشواطئ، الأمر الذي انقسم عنه الرواد بين المعجبين باطلالاتهن، ومنتقد تصرفهن، يسبب جائحة كورونا المنتشرة حول العالم.
ويرصد "هن"، أبرز الفنانات على الشواطئ:
غادة عبدالرازق
كانت الفنانة غادة عبدالرازق، شاركت متابعيها مؤخرا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها بصحبة أسرتها وهي على أحد الشواطئ.
وظهر في الفيديو الذي نشرته "غادة"، وزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وابنتها روتانا وحفيدتيها وهم على الشاطئ.
كما شاركت الفنانة بصور ظهرت فيها بألوان "النيون" مع رابطة على شعرها.
نور اللبنانية
في يخت بالبحر، شاركت الفنانة نور متابعيها بصور جديدة خلال إجازة الصيف، هي الأخرى أثناء حجر كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وظهرت الفنانة اللبنانية في الصور، أثناء قضاء إجازة الصيف، بملابس صيفية فاتحة اللون، على متن يخت في عرض البحر.
مي سليم وشقيقاتها
كذلك الشقيقات الثلاث مي سليم، وميس ودانا حمدان، شاركن متابعيهن بعدة صورة أظهرتهن خلال عطلتهن الصيفية بإحدى الشواطئ.
وظهر الثلاثي بملابس البحر، متخليات عن المكياج الثقيل، باطلالة طبيعية للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم كورونا.. فنانات يتجاهلن الفيروس على شواطئ البحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.