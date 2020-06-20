سيدة تضع مولودتها رغم إصابتها بورم.. طبيبها: احتفظنا بالرحم والجنين كان 4 كيلو

علاقات و مجتمع

داخل إحدى عيادات مصر الجديدة بالقاهرة، وضعت إحدى السيدات مولودتها، عقب الكثير من مشاعر الرعب والخوف، فلم تتوقع السيدة "خ. م"، أن يقر الله عينها في النهاية، وتحتفل بقدوم مولودتها، التي اكتشفت عقب ولادتها، وجود ورم على الرحم، بحسب ما ذكره الأطباء لها، حتى أن اقترح عليها البعض استئصال الرحم نهائيا، بل وعدم التأكد من وصول جنينها الموجود باحشائها.

صدمة وخوف ورعب على نفسها وعلى مولودتها، التي تزن داخلها 4 كيلو جرامات، وأملا في انتظارها، جعلها تستغيث بأهل الخير من جديد، تقص عليهم أمرها، فـ"العين بصيرة والايد قصيرة"، حالتها الاجتماعية أيضا لم تمكنها من الذهاب لأكثر من طبيب، لكن الأمل في الله وحده، وبأهل الخير كان حليفها دوما.

ساعات قضتها السيدة داخل العيادة، حتى تلقت مولودتها سليمة متعافية في النهاية، بل والاحتفاظ برحمها، دون أن تتكلف جنيها واحدا.

الورم كان وزنه 900 جرام.. والجنين 4 كيلو

يقول الدكتور محمد رياض استشاري النساء والتوليد، إن الجنين كان كبير للغاية، حيث وصل لـ4 كجم، في حين أن الأم كانت تعاني من فقر الدم، ما جعل الأمر أكثر صعوبة، قائلا: "جالي تليفون عن طريق أحد معارفي، بتسأل إنها هتبعتلي حالة مريضة، وضعها خطير وتحاليل وأشعات، وبالفعل اتواصلت مع السيدة الفاضلة، فبعتتلي كل الأشعات والتحاليل السابقة، فاطلعت عليها، وطلبت زيارة المريضة لعيادتي الخاصة، لتقييم الحالة، وتم الحضور والكشف التشخيص".

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تحاليل عدة وأشعة، أثبتت أن رواية الورم الموجود على الرحم، تشخيص خاطئ، حيث أنه على المبيض وليس الرحم، مؤكدا خلال حديثه لـ"هن": "بعد التشخيص بالأشعة رباعية الأبعاد، اتأكدنا إنه ورم على المبيض الأيمن، وليس ورم بالرحم".

لم ينتظر الطبيب كثيرا، على الفور قام بتحديد موعد الولادة، مؤكدا: "تم تحديد ميعاد الولادة والعملية، وتحديد يوم المناسب وتم دخول العمليات، وابتدت الولادة القيصرية، وتم خروج البيبي بفضل الله سليم ومعاف".

فرحة كبيرة وسعادة ملأت وجه الأم، التي استلمت مولودتها وألقت نظرتها عليها لبضع دقائق، قبل أن تدخل للعمليات من جديد: "شوفنا كمية فرحة في عنيها كبيرة، كل أهلها كانوا حاضرين وشاركونا اللحظة وقتها".

لم ينته دور الاستشاري، الذي لم يقتضي المال، مع استخدام تقنية الولادة بدون ألمهنا، بل قام بما هو أكثر، موضحا: "بعدها تم استكشاف المبيض الأيمن، ووجود الورم اللي كان حجمه 20 سم * 15 سم، ويزن 900 جم، وتم استئصال الورم مع بواقي المبيض الأيمن كاملا، مع الحد الأمن، وتم ربط الشرايين المغزى للحوض، لمنع النزيف الشريان الرحمي والشريان الحرقفي".

وعن الحالة الصحية للأم، أكد الطبيب: "تم الحفاظ على الرحم سليم، وبإذن الله تحمل تاني قريب".