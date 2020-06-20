حلا شيحة: "اضايقت زيكم".. وميسرة: "مناخيري اتكسرت".. فنانات ندمن على عمليات التجميل

لايف ستايل

تعرضت الفنانة حلا شيحة، لانتقادات من متابعيها، بسبب تغير بعض ملامحها جراء حقن وجهها وشفتيها بالبوتكس، في وجهها، وظهر ذلك خلال مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد" الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي.

وهو ما أكدته، خلال استضافتها، مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، إذ وصفت إقدامها على هذه الخطوة بـ"الغلطة"، إذ كانت متحمسة لما تفعله هذه العمليات، لكنها انزعجت بعد ذلك من رؤية النتيجة، كما أنها لم تتمكن من التخلص من تأثير ما خضعت، بسبب ارتباطها بتصوير مسلسل "خيانة عهد".

لم تكن الفنانة حلا شيحة، أول من أعلنت ندمها على خضوعها لهذه العمليات سواء تعديل الوجه أو عمليات التجميل، فسبقتها عدد من الفنانات لم يرضين بما فعلته بهن عمليات التجميل.

بدرية طلبة: كنت شبه كيم كاردشيان

أثناء استضافة الفنانة بدرية طلبة، مع برنامج "حكايتك مع دودي" الذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح على قناة "النهار"، تحدثت للمرة الأولى، عن إجرائها جراحة تجميلية في "مؤخرتها".

وأوضحت "طلبة"، خلال حديثها عن هذه العملية بأنها نادمة على إجرائها منذ 5 أعوام، حيث تركت لها أثر وأصبح لديها "ديفوه"، وتابعت بأنها كانت مثل الفنانة الأمريكية كيم كاردشيان: "المنطقة دي كانت محتاجة شفط وكانت بتسببلي خجل".

نجلاء بدر: ندمت إني عملت فيلر

"نفسي أعمل عملية تجميل في أنفي.. بس خايفة" هكذا صرحت الفنانة نجلاء بدر، خلال استضافتها في برنامج "أنا وأنا"، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري، على قناة "on tv".

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وأوضحت "بدر" أنها أجرت عملية "فيلر"، لكنها ندمت بشدة لأنها أعطت لخدودها شكل أكبر، لذلك قررت عدم إجراء أي عملية تجميل.

ميسرة: أنفي اتكسرت.. وحسيت أنه عقاب من ربنا

أجرت الفنانة ميسرة أكثر من عملية تجميل، وأثناء استضافتها مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc"، تحدثت عن الأخطاء الطبية التي أصابتها جراء هذه العمليات.

وكانت أول عملية أجرتها الفنانة ميسرة هي حقن دهون في وجهها، بسبب خسارتها الزائدة من الوزن، وهو ما أصاب الجانب الأيسر من وجهها بتلوث شديد بسبب ميكروب خطير أصاب جسمها بعد عمليات الجراحية.

وأجرت بعد ذلك عملية تجميل في أنفها، فذهبت إلى الطبيب الخاص بها، وبسبب حبه للنجمة العالمية نيكول كيدمان فزاد من شكل أنفها، الأمر الذي أزعجها مع التصوير، وحينما رغبت في إزالة الزيادات منه، ذهبت إلى طبيب آخر في مصر، لكنه تسبب في كسر أنفها، وحدث تهتك في الغضاريف ومشاكل في الجهاز التنفسي.

ومرت الفنانة ميسرة بحالة نفسية سيئة، وظنت أن هذا عقاب من الله لأنها لم ترضى من نجاح العملية الأولى، ورغبت في تحسين أكثر في مظهرها.

نوال الزغبي: ندمت على عمليات التجميل

وفي تصريحات لها، أوضحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ندمها الشديد على إجراء عمليات التجميل التي خضعت لها، كما أنها كانت غير راضية على فكرة عمليات التجميل، لأنها لم تكن بحاجة إليها.

وتابعت "الزغبي"، أن إحدى صديقاتها هي من نصحتها بإجراء عمليات التجميل، التي ندمت على إجرائها بعد ذلك.