بينها الإصابة بفيروس C.. مخاطر عمل البيرسنج

لايف ستايل

البيرسنج أو الثقب، هو إجراء تقوم به الفتيات من أجل إضافة المزيد من الحلي إلى أماكن تختارها، مثل الأذن، الشفاه، سرة البطن، والحاجبين، لكن الثقب الذي انتشر مؤخرا، خاصة بين المراهقين والشباب، يمكن أن يسبب مضاعفات خطرة، ويمكن أن يتسبب الثقب في الإصابة بالعدوى، بحسب موقع "مايو كلينك"، الطبيب المتخصص.

مخاطر عمل البيرسنج

الثقب هو عمل فتحة في جزء من الجسم لإدخال المجوهرات. نادرًا ما يحدث ذلك باستخدام مخدر.

يشكل أي نوع من البيرسنج، خطر حدوث مضاعفات، بما في ذلك:

ردود الفعل التحسسية

بعض المجوهرات خاصة القطع المصنوعة من النيكل يمكن أن تسبب الحساسية.

مضاعفات فموية

يمكن للمجوهرات التي يجري ارتداؤها في ثقوب اللسان، أن تشقق أسنانك وتتكسر وتتلف لثتك.

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يمكن أن يتورم اللسان بعد ثقب جديد، ويسبب مشكلات في المضغ والبلع، وأحيانًا التنفس.

الالتهابات الجلدية

قد يحدث إحمرار أو ألم أو تورم أو إفرازات تشبه القيح بعد البيرسنج.

مشاكل الجلد الأخرى

يمكن أن يؤدي الثقب إلى ندوب ومناطق مرتفعة ناتجة عن فرط نمو ندبة.

الأمراض المنقولة بالدم

إذا كانت المعدات المستخدمة للقيام بالثقب ملوثة بالدم، فيمكن أن تنقل عدوى الأمراض المنقولة بالدم المختلفة، بما في ذلك التهاب الكبد B، والتهاب الكبد C، وفيروس نقص المناعة البشرية.

تمزق

يمكن أن توضع المجوهرات عن طريق الخطأ فتسبب تمزقا في الجلد، مما قد يتطلب غرزًا أو إصلاحًا آخر.

قد تحتاج إلى دواء أو علاج آخر إذا كنت تعاني من حساسية أو عدوى أو مشكلة جلدية أخرى بالقرب من البيرسنج.