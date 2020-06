لا تجيد الطهي وصلعاء.. معلومات عن نيكول كدمان في عيد ميلادها

علاقات و مجتمع

في مثل هذا اليوم، 20 يونيو، قبل 53 عاما، ولدت إحدى نجمات هوليوود، والتي استطاعت جذب الأنظار إليها منذ ظهورها، وحتى اليوم، حيث دائما ما تكون حياتها الشخصية محل اهتمام الجمهور، وهي النجمة نيكول كيدمان.

و"كيدمان" وفقا لموقع السينما العالمي، هي ممثلة أسترالية، ولدت في هاواي، بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967.

بدأت مسيرتها في مجال التمثيل في الـ16 من عمرها في عام 1983، من خلال الفيلم الأسترالي Bush Christmas، ومنذ ذلك الوقت لفتت الأنظار إليها بقوة في مجموعة من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية التي أنتجت في نفس الفترة.

وكانت النقلة الكبرى من خلال فيلم Dead Calm الذي شاركت بطولته مع سام نيل وبيلي زين، والذي جلب لها الكثير من مدح النقاد.

وفي أوائل التسعينات، شاركت نيكول كيدمان، مع النجم الصاعد وقتئذ والذي صار فيما بعد زوجها توم كروز، في بطولة فيلمي Days of Thunder وFar and Away وأثناء الفيلمين وقعت في حب توم كروز، وتزوجا عام 1990، وانفصلا عام 2001.

عملت بعد ذلك في عدد من الأعمال المهمة منها Eyes Wide Shut، الذي كان آخر أفلام المخرج الكبير ستانلي كوبريك، Moulin Rouge الذي حمل أول ترشيح لها لجائزة الأوسكار، وThe Hours الذي نالت عنه الأوسكار في عام 2003.

كانت نيكول كيدمان، زميلة للممثلة ناعومي واتس، في نفس المدرسة الثانوية.

اعترفت "كيدمان" بأنها ليست طاهية جيدة، ولكن هذا لا يمنع قيامها ببعض الأعمال المنزلية الأخرى، حيث قالت لإحدى الصحف: "أطبخ أحيانا الدجاج لزوجي كيث، ولكنه يجف دائما، ولكن غسل الملابس هو نقطة قوتي، وأحب وضع الملابس في الغسالة، وأحب كي القمصان".

لم تدخل نيكول كيدمان، في علاقة مباشرًة عقب انفصالها عن كروز، ولكنها صرحت في إحدى الحوارات أنها خطبت بشكل سري لشخص ما ولكن العلاقة لم تستمر، وعقبها تزوجت من زوجها الحالي، ومؤخرا كشف "كيدمان" في حوار لها عن خطيبها الذي لم تفصح عنه إلا بعد مرور 16 عاما، هو موسيقار الروك ليني كرافيتز، ووصفته بـ"الرجل العظيم"، وذلك نقلا عن موقع "سكاي نيوز عربية".

ووفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن مصادر مقربة من "كيدمان" أكدت أنها ترتدي شعرًا مستعارًا لكونها صلعاء.

لدى نيكول ابنة وابن بالتبني، وحدث التبني أثناء زواجها من توم كروز، وهما "إيزابيلا" 25 عامًا، و"كونور" 23 عامًا.

وفي عام 2006، تزوجت كيدمان، من المغني كيث أوربان، وأنجبا طفلتين هما صنداي وفيث.

وقال عنها زوجها الحالي كيث أوربان، في حوار تلفزيوني عام 2006، إنه وقع في الإدمان وتغلب على أزمته بمساعدة زوجته، واصفًا إياها بالرائعة.

​وكانت قد قررت النجمة العالمية وزوجها، التبرع مؤخرا بمبلغ نصف مليون دولار للمساعدة فى مواجهة الحرائق التي شهدتها أستراليا.

ومؤخرا، كشفت أنها تستغل وقتها أثناء العزل المنزلي في تعلم اللغة الإيطالية.