أقوى وصفة طبيعية لتكبير وشد الصدر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يونيو 2020 07:43 صباحاً - إن كنت تعانين من حجم الصدر الصغير، فسنقدم لك في ما يلي أقوى خلطة طبيعية من مطبخك، والتي ستعمل على تكبير وشد الصدر من الاستخدام الأول، فتعرفي إليها وطبقيها فوراً. وصفة تكبير الصدر خلطة تكبير الصدر

المكونات

- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

- ملعقة كبيرة من ماء الورد.

- ملعقة صغيرة من زيت الورد.

- ملعقتان من الحلبة المطحونة.

- كوب من الماء.

طريقة التحضيرها والتطبيق Advertisements طريقة التطبيق

في البداية، اخلطي الحلبة والماء وضعي الخليط في وعاء على النار. اتركي الخليط يغلي لمدة خمس دقائق. من ثم، انزعيه عن النار وأضيفي إليه تدريجياً كلاً من الخميرة وماء الورد وزيت الورد. حرّكي الخليط جيداً الى أن يصبح متجانساً. وبعد أن يبرد بشكل تام، بلّلي بالخليط قطعتين من القماش لعمل كمادات على منطقة الصدر، وذلك لمدة ربع ساعة. بعدها، قومي بتدليك الصدر بحركات دائرية لمدة عشر دقائق، على أن يُترك الخليط على صدرك لمدة ثلاث ساعات كاملة. بعدها، اشطفي منطقة الصدر بالماء الدافئ. تابعي المزيد : خلطات تبييض الوجه...سهلة وفعالة

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