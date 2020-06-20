تسريحات شعر مع غُرَّة الريتو

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يونيو 2020 07:43 صباحاً - لاحظنا عودة تسريحات غُرَّة الريتو لهذا الموسم بشكل كبير، بعد أن غزا الإستايل البوهيمي عالم الموضة والجمال، ومنها جمعنا لكِ اليوم عدة تسريحات شعر مناسبة للشعر الطويل والقصير مع غُرَّة الريتو، بخيارات أكثر نعومة وبساطة لتناسب الأعمار والمناسبات.



تسريحات بسيطة للشعر المنسدل

تسريحات بسيطة للشعر المنسدل



إن كنتِ تفضلين ترك شعر منسدلًا مع اختلاف طوله، يمكنك تطبيق تسريحة الشعر المموج مع غُرَّة الريتو، ومراعاة تغطيتها للأذنين لتمنحك رونقًا بوهيميًّا مميزًا يناسب كل الأعمار والمناسبات، ويمكنك تطبيق بعض الخصل المنسدلة بشكل مستقيم للحصول على مظهر عشوائي ومذهل، ونذكرك أن هذه التسريحة مثالية للشعر المصبوغ؛ إذ إنّ الخصلات المتمايلة تُبرز جمال خصلات شعرك الملونة.

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تسريحات الشعر المرفوع

تسريحات الشعر المرفوع



إن أردتِ تجربة تسريحة شعر مرفوعة مع غُرَّة الريتو يمكنك أن تقومي بلف الغُرَّة على الجانبين مع شد باقي الشعر باتجاه الخلف ليلتقي مع باقي التسريحات المنخفضة، أو سرحيه بأسلوب مربوط للخلف بشكل بسيط ليُظهرك بإطلالة أكثر شبابية وعصرية، ومع التسريحات المرفوعة يمكنك إضافة بعض الإكسسوارات الخاصة بالشعر عند اعتمادها في المناسبات.

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