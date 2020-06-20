مشروبات لزيادة معدلات الحرق والتخسيس "ممنوعة للحوامل"

صحة
يعاني العديد من الأشخاص من أزمة زيادة الوزن مع المكوث في المنزل لفترات طويلة، خاصة خلال أشهر الحجر المنزلي، مع ندرة التحرك والنشاط، فضلا عن غلق الصالات الرياضية.
ويلجأ البعض عادة، لأدوية التخسيس وزيادة معدلات الحرق والشعور بالشبع للسيطرة على زيادة الوزن، في حين يفضل البعض الآخر الاعتناء على الوصفات الطبيعية.
ومن جانبه قدم استشاري نحت القوام، محمود عفيفي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وصفات طبيعية لتناولها بين الوجبات لسد حاجة الجوع المستمرة، وزيادة الإحساس بالشبع.
وجاءت المشروبات على النحو التالي:
مشروب الشاي والكمون
نصح الطبيب بتناول ملعقة من الشاي الأخضر المغلي، مع ملعقة كمون، وشريحتين ليمون، وتركهما سويا لمدة من ٥ ل ٨ دقايق، ثم تناولها قبل كل وجبة.
الزنجبيل بالقرفة
كل ما عليك خلط الزنجبيل المغلي، مع نصف ملعقة قرفة، وملعقة شاي أخضر وشرايح الليمون.
تناول الخليط قبل الوجبات مباشرة.
وحذر "عفيفي" من تناول تلك الوصفات للسيدات الحوامل.
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