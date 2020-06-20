"حمام سباحة وتاتو زوجها".. شيما صابر تشارك متابعيها لحظات من شهر العسل

لايف ستايل

نشرت الإعلامية شيما صابر، صورا جديدة مع زوجها رامي صبري لاعب كرة القدم بنادي إنبي، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "شيما" بملابس سوداء مكشوفة، في حين بات الأخير دون ملابس من الجزء الأعلى، مظهرا "التاتو" الموجود على جسده.

ثم أعادت الإعلامية نشر صورة أخرى أمام "حمام السباحة".

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وتفاعل الكثير من متابعيها مع الصور، متمنين لهما السعادة.

وكان الثنائي احتفلا بعقد قرانهما الشهر الماضي، في حفل اقتصر على أقاربهما وأصدقائهما.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو من الحفل، وارتدى "رامي" بدلة "سيمي فورمال"، بينما ظهرت العروس مرتدية فستان أبيض مزين باللولي.

ثم نشرت "شيما" صورا جديدة من "فوتوسيشن" الزفاف، ظهرت خلالها بفستان أبيض منفوش، وظهر الأخير ببدلة سوداء كلاسيكية.

وشيما صابر، هي إعلامية رياضية، بدأت أولى خطواتها في البرامج الرياضية عام 2010، في قناة "ميلودي سبورت" لمدة 5 أشهر، ثم انتقلت لقناة "النهار" ببرنامج "النهار نيوز"، ثم انتقلت لقناة "dmc sport" لتقدم برنامج "تايم أوت"، وخاضت بعد ذلك تجربتها في قناة "الأهلي" ببرنامج "كلام في الميديا".

وكانت آخر محطاتها في قناة "تايم سبورت" من خلال برنامجها "سبعة في سبعة".