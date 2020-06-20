تركت ألمانيا لدراسة الموسيقى واتجهت للفاشون.. جهاد البنا: "كله فن وزوجي شجعني"

لايف ستايل

على مدار سنوات دراستها بكلية التربية الموسيقية، تعلمت "جهاد البنا"، أنواع الفنون السمعية، واحترفت الفتاة العشرينية، العزف على الكمان والبيانو، لحبها الشديد لهما، وبسبب نشأتها في ألمانيا، التي قضت بها 9 سنوات، اطلعت على ثقافة مختلفة، فأحبت معرفة كل أنواع الفنون، إلى أن استقرت في مصر، منذ مرحلة الثانوية حتى زواجها.

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لم تجد تشجيعا من المحيطين بها، بالقدر المطلوب لانطلاقها في عالم الموضة، بحسب حديثها لـ"هن": "وجدت كتير من الاحباطات من بعض المقربين، لكن تشجيع أهلي وزوجي في بداية عملي كبلوجر، شجعني أكمل"، مضيفة "من بداية دراستي للموسيقى، وأنا عاشقة للفن عموما، ومفيش فرق بين أي نوع من الفنون، سواء أزياء أو موسقى أو حتى رسم، كله فن، مادام الواحد شاطر فيه".

أنشأت "جهاد"، حساب خاص عبر إنستجرام، تدون فيه بعض من صورها، التى تبرز فيها طريقة مختلفة في ارتدائها للملابس، التي لاقت تفاعل كبير بين زميلاتها، ومن ثم حازت على انتشار واسع، وعرفت وسطهن ببلوجر الجامعة.

احترافها للفاشون والموضة، جعلها تتخذه طريقا لها في تعريف الفتيات لما هو مختلف، والتزامها بالحجاب، جعلها أكثر قربا لشريحة كبيرة منهن، وتشجيعا من زوجها، جعلها تسعى للاحتراف في مجال الموضة والفاشون، بالإضافة إلى المكياج.

نصائح عن البشرة والاهتمامات الشخصية للفتيات، طرق جديدة في ارتداء الحجاب والملابس عموما، كان محتوى الفيديوهات الخاصة بجهاد، التي وصلت عدد مشاهداتها لأكثر من ربع مليون.