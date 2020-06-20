كتب: هن - 04:11 ص | السبت 20 يونيو 2020

تعتبر الرنجة من الأطعمة اللذيذة التي تحتوي على الكثير من الفوائد، ومنها أوميجا 3، والتي يفضل تناولها هذه الفترة، ولذلك يقدم "هُن"، طريقة تحضير سلطة رنجة بالبطاطس، للشيف أميرة شنب. مقادير سلطة رنجة بالبطاطس 700 جرام بطاطس مكعبات مسلوقة 5 فيليه رنجة مكعبات 2 تفاح اخضر بصلة حمراء شرائح 4 بيضات مسلوق خيار مخلل Advertisements 1 ملعقة كبيرة شبت مفروم للصوص 3 ملاعق كبيرة خل عنب احمر 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 4 ملاعق كبيرة مايونيز 2 ملعقة صغيرة مستردة نصف ملعقة صغيرة عسل أبيض ملح وفلفل طريقة تحضير سلطة رنجة بالبطاطس لعمل الصوص تخلط المستردة مع زيت زيتون ومايونيز وخل عنب وعسل أبيض، وتتبل بملح وفلفل أسود ثم يضاف البطاطس والتفاح والبيض المسلوق وتقلب حتى يمتزج الصوص بالمكونات تغرف في طبق التقديم وتزين بشبت وخيار مخلل.

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