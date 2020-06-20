مطبخ

كتب: هن - 04:10 ص | السبت 20 يونيو 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كيكة التفاح بالكراميل المقلوبة، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل كيكة التفاح بالكراميل المقلوبة للكراميل ثلثا كوب سكر بني ربع ملعقة صغيرة قرفة 2 تفاح أخضر مقشر ومقطع ويدجز الكيك 1 وثلث كوب دقيق 1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر نصف ملعقة صغيرة ملح 1 كوب سكر نصف كوب زبدة طرية 2 بيضة نصف ملعقة صغيرة فانيليا نصف كوب لبن للكريمة نصف ملعقة صغيرة قرفة Advertisements 1 كوب كريمة حلويات 2 ملعقة كبيرة سكر للتزين أعواد قرفة صوص كراميل طريقة عمل كيكة التفاح بالكراميل المقلوبة صوص الكراميل في كزرولا يضاف السكر مع القرفة والزبدة على النار حتى يذوب السكر الكيك يسخن الفرن على درجة حرارة 180 تجهز صينية بورق زبدة تخلط جميع المكونات الجافة معا وتترك جانبا تخلط الزبدة مع السكر في العجان ثم يضاف البيض تدريجيا والفانيليا تضاف المكونات الجافة ونقلب يصب صوص الكراميل في قاع الصينية ترص شرائح التفاح يصب مقدار الكيك في الصينية على الصوص تخبز في الفرن حوالي 30 دقيقة تترك لتبرد حوالي 5 دقائق ثم تقلب تزين بالكريمة وصوص الكراميل الكريمة تخفق جميع المكونات حتى ينتفش القوام

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