كتب: هن - 04:10 ص | السبت 20 يونيو 2020

يقدم لك "هن"، طريقة عمل أرز صحي بالبسلة، لمتبعي أنظمة صحية ويسعون للرشاقة، ويجب الحرص عند تناوله على أن يكون بكميات محدودة. المقادير 2 كوب أرز. 1/2 كوب بسلة مسلوقة. بصلة مفرومة. 2 كوب ماء. سمن. Advertisements ملح فلفل أسود. طريقة التحضير ينقى الأرز ويغسل بالماء ويترك جانبا. يشوح البصل المفروم في سمن على النار. تضاف البسلة المسلوقة للبصل وتشوح. يقلب الخليط جيدا. يضاف الأرز على خليط البسلة ثم الملح والماء والفلفل الأسود. يقلب الخليط جيدا قبل وضع الماء. يترك الأرز حتى تمام النضج ويقدم.

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