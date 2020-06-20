استعدادات الأمهات لامتحانات الثانوية: كمامات ومطهرات وتقوية مناعة

علاقات و مجتمع

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، ينتاب الخوف والقلق أمهات الطلاب، إجراءات احترازية مختلفة بدأت الأمهات الاستعداد لها للوقاية من فيروس كورونا قبل بدء الامتحانات غدا الأحد 21 يونيو الجاري، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، من ضمنها تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامة، والالتزام بمسافات آمنة بين المقاعد المخصصة لجلوس الطلاب، والتأمين الخارجي للجان الامتحانات، وتوفير طبيب بكل لجنة سير، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

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الكمامات والقفازات والكحول.. وسائل الأمهات للوقاية من كورونا قبل الامتحانات

شراء "علب" من الكمامات والقفازات، كانت من أهم وسائل نجلاء طارق، والدة طالبة بالصف الثالث الثانوي، لحماية ابنتها قبل الخروج للامتحانات: "لأن الكمامات أوقات بتبقى ناقصة في السوق، جبت منها عبوات تكفي حتى آخر يوم في الامتحانات، وربنا يسترها على أولادنا".

التحصين المستمر وقراءة القرآن، واختيار أفضل المشروبات لزيادة المناعة وسائل منى خالد، والدة طالب بالثانوية العامة: "بدأت أبحث عن كل المشروبات اللي بتزود المناعة، وممكن اعتمد عليها قبل خروج ابني لتأدية الامتحان، والدعاء المستمر لكل أبنائنا الطلاب إن ربنا يحفظهم"، وفق حديثها لـ"هُن".

كانت تتمنى سها أحمد، تأجيل امتحانات الثانوية العامة، ولكن بعد تحديد موعدها بدأت في تقوية مناعة ابنتها بالمشروبات الطبيعية والوجبات الغذائية الغنية بالفوائد، بالإضافة إلى شراء مجموعة من منظفات اليد والكمامات والقفازات، خوفا من اختفائها من الأسواق.