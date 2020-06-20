"مواهب العزل".. فرنسية تحول منزلها لقطعة فنية: زهور ومناظر طبيعة

لايف ستايل

رغم ظروف انتشار فيروس كورونا في فرنسا، والتي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالحرب، حرصت الفنانة الفرنسية ناتالي ليتي، على استغلال فترة بقائها فى المنزل- ضمن إجراءات العزل المنزلي للحد من انتشار الفيروس- في رسم الزهور على جدران منزلها، وحولت المنزل بالكامل لجدارية بالورود ومناظر الطبيعة، لتعطي رسالة مختلفة قليلاً وأكثر أملاً.

فترة بقائها في المنزل منحتها الكثير من الوقت للإبداع والرسم بشكل مختلف دون ترتيب أو تصميم معين، مع الحفاظ على الخط الأساسي في المنزل وهو الزهور والحياة والطبيعة، وهو ما جعل العمل بالكامل يبدو وكأنه مخطط له، لكن الصدفة وحدها والوقت والإصرار هي ما منحت العمل تميزا، حسب موقع "brainberries".

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ودهنت "ناتالي"، المنزل بالكامل باللون الأبيض، وكل ما كان في ذهنها هو رسم الزهور بأنماط وأشكال وألوان أقرب للطبيعة، على الأبواب والشبابيك، وبدأت تضفي لمساتها من الرسم على قطع الأثاث داخل المنزل حتى انتهت من رسمها جميعا، لكن لم تتوقف، فبدأت في رسم الجدران كاملة أيضا، فتحول المنزل بالكامل لإكليل كبير من الزهور.

منزل "ناتالي" أصبح مصدر إلهام للكثيرين من حولها، بعدما نشرت صور منزلها عبر إنستجرام، ليقوموا برسم بعض أركان منازلهم مستغلين فترة الحظر في كسر الملل وإسعاد أنفسهم، وصنع لوحات مماثلة بأيديهم.