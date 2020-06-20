بالصور.. أحمد فلوكس يشارك تقرير "هن" عن حبيبته اللبنانية

علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد فلوكس، متابعيه، عبر خاصية "استوري" عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، التقرير الذي نشره موقع "هن"، التابع لجريدة "الوطن"، بعنوان عقب أنباء ارتباطها بأحمد فلوكس.. 10 معلومات عن ديالا مكي.

ونشر "فلوكس" المعلومات الواردة في التقرير عبر 3 صور متتابعة على إنستجرام.

وحسب مصادر لـ"الوطن"، فإن الفنان أحمد فلوكس، ارتبط عاطفيًا منذ فترة بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، التي تعمل مذيعة بتلفزيون دبي، ولكن حالت ظروف وتداعيات فيروس كورونا، دون إعلان ارتباطهما الرسمي حتى الآن، وتحديد موعد الزفاف، لتواجد كل منهما في بلد.

من هى ديالا مكي؟

1- حصلت على بكالوريوس في الآداب في الإعلام، وماجيستير في العلاقات الدولية.

2- عملت كإعلامية في تلفزيون دبي، منذ سفرها إلى الإمارات، في 2005.

3- شاركت في تغطية العديد من عروض الأزياء العالمية والمهرجانات العالمية مثل: كان، برلين، وفينيسيا.

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4- أجرت مقابلات مع العديد من نجوم هوليوود ومصممي الأزياء، من بينهم: جورج كلوني، هيو جرانت، سوزان ساراندون، نيكول كيدمان، كايت بلانشيت، شارون ستون، إيلي صعب، وجورجيو أرماني.

5- أطلقت سلسلة الأفلام الوثائقية عن دور الأزياء وتاريخ نشأتها، خاصة: شانيل، ديور، بياجيه، وبولجاري.

6- شاركت ديالا في حملة "ديور" لإعادة إحياء الصور الشهيرة لماريو تيستينو.

7- اُختيرت ديالا في لائحة الـ100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم العربي تحت سن الـ40، في استفتاء مجلة "أرابيان بيزنيس".

8- اُختيرت ضمن لائحة مجلة "مادوموازيل فيجارو": "10 نساء يحركن العالم العربي".

9- في 2017، قدمت سلسلة حول الموضة والعناية بالبشرة تحمل اسم "بيوتي توكس".

10 - يتابعها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ما يزيد على 500 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.