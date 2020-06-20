علماء يجربون جهازا للاستنشاق لمساعدة مرضى كورونا على معالجة أنفسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - يعمل العلماء في المملكة المتحدة على تجريب جهاز للاستنشاق من الممكن أن ينقذ حياة الكثيرين ويعالج فيروس كورونا في مراحله المبكرة. ويأمل العلماء في أن يمنع هذا الجهاز من دخول مرحلة التدهور السريع التي يعاني خلالها مرضى كورونا من مشاكل في التنفس.

وبحسب العلماء فإن جهاز الاستنشاق الجديد يستخدم دواءً تجريبياً يتم استنشاقه في الرئتين ويساعد جهاز المناعة على محاربة العدوى، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

وقال الباحث الرئيسي البروفيسور نيك فرانسيس، من جامعة ساوثهامبتون: "هذه التجربة فريدة من نوعها من حيث أننا نستهدف الأفراد الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأعراض شديدة، في وقت مبكر جداً من الإصابة".

وأضاف: "العلاج المبكر قد يكون المفتاح للوقاية من المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا، ويقلل الحاجة للخضوع للعلاج في المستشفيات".

يقوم جهاز الاستنشاق، بتحويل عقار يسمى SNG-001 إلى ضباب ناعم يمكن استنشاقه إلى عمق الرئتين. ويستخدم SNG-001 بروتين "إنترفيرون بيتا" الذي تنتجه أجسامنا أثناء العدوى الفيروسية.

ومن المتوقع أن يبدأ العلماء في طرح هذا الجهاز في المراكز الصحية والمستشفيات بعد أن أن يقوموا بتجربته على 120 شخصاً لمدة 14 يوماً، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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