قائمة بأدوات مطبخ مهمة.. تسهل عليكِ حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - في المطبخ تسعى كل ربة منزل لاقتناء الأدوات التي تسهل عليها الوقوف كثير، وتوفر لها الوقت والجهد.

أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أونلاين، قائمة بأدوات تجعل حياة ربة المنزل أكثر سهولة وتوفر عليها الوقت والجهد.

مفرمة خضروات يدوية

يمكن أن تساعدك قطاعة الخضروات اليدوية على تقطيع أي خضروات في غضون ثوان. ما عليك سوى غسل الخضار ووضعها داخل المفرمة وسحب الخيط الذي سيطلق حركة الطرد المركزي لشفرة حادة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتقطيع الخضار. ويمكن استخدامها لخفق البيض وفرم اللحم أيضاً، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

مصفاة تصريف

سواء كان في المعكرونة أو الأرز، فإن التخلص من السوائل فيها قد يكون أمراً صعباً. هذه المصفاة تساعدك على إزالة السائل إلى الوعاء بسهولة، لأنها تحتوي على ذراعين يحققان التوازن على المجلى.

أداة التقطيع الحلزوني

تسمح هذه الآلة بتقطيع الخضار أو الفاكهة في لوالب تشبه المعكرونة، ويمكن استخدامها لصنع سلطة أو طبق مقلي. على سبيل المثال، يمكن استخدام الجزر الحلزوني، أو الخيار، أو الكوسة في صنع سلطة الخضار.

مطحنة الأعشاب

تتيح طحن الأعشاب الطازجة مثل الشبت، وإكليل الجبل، والزعتر، والبقدونس وما إلى ذلك. ولأن الجميع يحبون الأعشاب الطازجة، فإنها ضرورية في كل مطبخ.

أواني خلط الطعام

يمكن استخدامها لأغراض متعددة مثل وضع السلطات والحساء، أو إعداد عجين الخبز. تتميز هذه المجموعة بتوفير المساحة لأنها توضع داخل بعضها البعض.

مكبس البرجر

يمكنك عمل البرجر العادي، أو المحشو باستخدام مكابس مختلفة. تحتوي هذه الأداة على طلاء غير لاصق لإعداد البرغر دون استخدام الكثير من الزيت.