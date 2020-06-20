صور.. إطلالة ملائكية لسيرين عبدالنور: "دنيا مش جنة"

لايف ستايل

أطلت الفنانة سيرين عبدالنور، في أحدث ظهور لها، بملابس بيضاء كلاسيكية أظهرتها بشكل ملائكي، وشاركت صورها مع متابعيها وجمهورها.

ونشرت "سيرين" الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت مرتدية بليزر من اللون الأبيض، وجيبة قصيرة من نفس اللون بها كرانيش غير متساوية الأطراف.

وجاءت ملابس سيرين عبدالنور، بتوقيع بيت الأزياء "طوني ورد".

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وكتبت سيرين في تعليقها على الصور: "‏أكرموا من تحبون بكلمات جميلة، وأفعال أجمل، أرواحنا خُلقت لِفترة من الزمن وسترحل.. ابتسموا وتناسوا أوجاعكم.. فهي دنيا لا جنة".

وتفاعل جمهور سيرين، معها عبر التعليقات والإعجابات والتي كان من بينها: "ملكة جمال"، و"قمر ملاك".