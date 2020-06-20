تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 19 إلى الخميس 25 حزيران أحداث جيدة

مهنياً: اسبوع جيد جدا زيارات اتصالات مصالحة تقدم البداية مع وجود القمر في الجوزاء يوم السبت في بيت الصداقات والعلاقات العامة وبيت الفواتير اسبوع يسلط الضوء على الامور الاجتماعية والامور المهنية وغيرها تتابع الحظوظ مع كسوف الشمس وانتقال القمر الى السرطان يومي الاحد والاثنين تبدو الطريق مفتوحة أمامك كذلك سوف تتوج نجاحاتك بتفوق فتكون موجود ضمن فترة زمنية استثنائية تعطيك الدعم تكرمك توصلك الى قمة الانتصارات والنجاحات لكن سوف تتعرقل المساعي والمشاريع لحظة وصول القمر الى مواجهة برجك من الاسد بين الثلاثاء والخميس ايام تتحداك وتستفزك فلا تشوه سمعتك فترة متطلبة تستنفد طاقتك غير سهلة مرهقة مزعجة متعبة تجعلك تستنفد طاقاتك وتطلب منك الاستراحة والتنازلات طول بالك وعد للعشرة ولا تتهور المطلوب المرونة بالتعامل مع الامور والاشخاص كن منضبط ولا تتحدى احد ولا تقع في فخ الاستفزازات تتحسن الظروف لحظة انتقال القمر الى برج العذراء يوم الجمعة فتكون عطلة اسبوع جيدة تنقلب الظروف لمصلحتك بشكل رائع فتعرف فترة غنية بالأحداث السعيدة والتطورات كما تتلقى فرصة مهنية آتية إليك ويكون لها علاقة بدولة خارجية، تؤدي الى تغييرات إيجابية ويشير إلى تحرّر وإستقلالية ما، أو نفوذ أو سلطة.اسبوع مهم بانتظارك نجاحات وافراح كبيرة يبقى على مواليد العشرية الثانية الانتباه من تاثيرات زحل المزعجة التي تسبب لها الكثير من الحوادث.

عاطفياً: تفرح بالتطورات السعيدة التي تعيد الثقة الى عواطفك والى العلاقة مع وجود كوكب الزهرة المتراجع في برج الجوزاء الهوائي الصديق تنشط الاجتماعيات والزيارات الترفيهية فاسحة في المجال للتفاؤل بانفراج وسلام وتناغم أو ربّما بحب وارتباط، وسيكون الجو أكثر تناغماً ورومانسية في مجال العمل والحركة اليوميّة وقد يقع العازب في الحبّ مع شخص يتعرّف اليه من خلال مناسبة اجتماعية.