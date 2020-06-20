تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 19 إلى الخميس 25 حزيران أحداث مميزة

مهنيا:ً اسبوع مهم والاجواء الفلكية مساعدة تغذي الطاقات الفكرية والجسدية فتمشي الامور بطريقة وايقاع افض اسبوع يفتح امامك احتمالات جديدة وابواب ناجحة تحت تاثير الشمس وعطارد من السرطان المائي الصديق الذي يحمل معه حب فرح ظروف مهمة جدا لكن سوف يسجّل يوم السبت صراعاً على النفوذ ونزاعات تتعلّق بسلطة معيّنة تعيق تحقيق بعض المشاريع والطموحات مع وجود القمر في الجوزاء المواجه لبرجك فيخيّم جوّ من اللااستقرار يؤثّر عليك مباشرة وسوف تجد صعوبة في رؤية الأمور بموضوعية ودقّة. يتغير المشهد الفلكي لصالحك مع كسوف الشمس وانتقال القمر الى السرطان يومي الاحد والاثنين وينسجم معك ويشجعك على المبادرة ويعطيك فرصة مهمة لإبراز قدراتك كما يرمز الى تغيير في العمل وفي الادارة وقد يطرأ تحديثات وتغييرات مهمة واساسية فتعيش ايام نشيطة ومنعشة تشجعك على أخذ المبادرة بلا خوف وتردد تتابع التاثيرات الايجابية طريقها مع وصول القمر الى الاسد فتعيش بين الثلاثاء والخميس فترة جيدة تتمتع بكل المقوّمات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك المهني، يحالفك الحظّ لاجتياز كل العقبات نصل الى الفترة الاضعف مع وصول القمر الى العذراء المعاكس لبرجك يوم الجمعة الى اضعف نقطة بالدائرة الفلكية فتختم الاسبوع بطريقة متشابكة مليئة بالغيوم والمعاكسات اسبوع متطلب متقلب ومهم يحمل شغل ركض وعلامات استفهام ومزاجية اسبوع حذر يطلب منك التسويات والاهتمام والتركيز.

عاطفياً: ان وجود كوكب الزهرة المتراجع في مواجهة برجك من الجوزاء يسبب لك المواقف المحرجة والمشاحنات والمواجهات فكن حذراً جداً واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي فتكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء والغضب لتنفعل وترتكب الأخطاء مع الأحباء. للعازب تعيش أسبوع صعب وتحتاج الى المرونة والدبلوماسية والى قدرة كبيرة على التحمل.