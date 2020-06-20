تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 19 إلى الخميس 25 حزيران أحداث صعبة

مهنياً: واخيرا تختفي الغيوم مع انتقال الشمس من مواجهة برجك من الجوزاء اسبوع جيد يعطيك حرية الابداع وتحقيق الطموحات والاحلام فانت من يقرر ماذا يريد لكن سوف تعاني من تواجد القمر من الجوزاء في مواجهة برجك يوم السبت فتكثر المنافسات والخصومات، والفوضى والعدائية التي اذا لم تضبطها سوف تتطوّر الى أزمة وأوضاع معقّدة. كن مرنا ولا تجازف بمصالحك يتبدل المشهد الفلكي يومي الاحد والاثنين مع كسوف الشمس انتقال القمر الجديد الى السرطان فتسترد حقك وتقوى معنوياتك وتتحرك بطريقة افضل ما يجعل الحظوظ داعمة لك فتباشر بدورة من التعويض والتصحيح واعادة النظر ببعض القرارات ايام جيدة للمصالحات والتعامل بدبلوماسية ومسايرة الاوضاع كذلك سوف تعيش الفترة بين الثلاثاء والخميس اجواء نارية بامتياز مع وجود القمر في الاسد الصديق في بيت السفر الحرية والابداع تتغير الظروف والمبادرات ايام مهمة لتحقيق الطموحات والاحلام تقوى نسبة نجاحك نصل الى عطلة الاسبوع الطويلة والمعقدة التي تحمل ضغوطا كبيرة مع وجود القمر في العذراء يوم الجمعة اعلى نقطة بالدائرة الفلكية في موقع معاكس فتتداخل الظروف ببعضها وتسبب اجواء صعبة تتأزم الامور وتكثر المتطلبات الشخصية والعائلية كن حذرا اسبوع جيد اذا انت اخذت الامور حسب الاصول.

عاطفياً: لا تناسبك حالة تراجع الزهرة في مواجهة برجك من الجوزاء لذلك لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات. أنت معرض لارتكاب الهفوات حيث تبعد المسافة بين الطرفين وربما يتطلب الأمر تدخل أحد الاقرباء لتطرية الاوضاع وتقريب القلوب. للعازب تجد نفسك في موقف حرج حيث تضطر للتأقلم مع ظرف صعب أو للتنازل عن حق لك فتشعر بالحزن أو التهميش.