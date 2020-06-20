تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 19 إلى الخميس 25 حزيران أحداث مؤثرة

مهنياً: اسبوع مهم جدا تعبر من مرحلة جيدة الى مرحلة المواجهة من الشمس وعطارد المتراجع في السرطان تعب زعل تراجع احباط تأخير البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الجوزاء فتكون فترة ممتازة لتسوية الأوضاع واتخاذ القرارات الصائبة والانطلاق بمعنويات قوية وثقة بالنفس.تبدأ المعارك يومي الاحد والاثنين مع كسوف الشمس وانتقال القمر الجديد الى السرطان الذي يدعوك الى التروي في معالجة الامور وتضطر الى الكشف عن بعض الاوراق او عن بعض النوايا عليك ان ترضى بالتسويات والتنازلات كما تسبب لك التاثيرات المواجهة لبرجك تحديات وعلامات استفهام مزاجية خفف الكلام الجارح والمزاجية الصعبة حاول ان تكون لطيف كي لا تندم تختفي الضغوط تعود الحماسة مع وصول القمر الى برج الاسد بين الثلاثاء والخميس فتكون فترة دبلوماسية هادئة مرنة نافعة يساعدك الوحي على القيام باعمال إبداعية وتحتفل بانفراجات ونجاح وتسوية يتابع الحظ طريقه وتبتسم لك الطوالع الفلكية يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برج العذراء فتكسب ربحاً غير منتظر، أو تحقّق رغبة دفينة، أو تفاجأ ببعض الإجراءات المهنية والإدارية التي تصبّ في مصلحتك، كذلك تقود مفاوضاتك ومبادراتك الخطوات نحو النتائج الإيجابية اسبوع لا بأس به انتبه على مزاجيتك الاجواء تطلب منك الهدوء وحاول ان تشتغل على نوعية الوقت كي تحصل على المزيد من النجاح كوكب المشتري وكوكب اورانوس يساعدك ويعطيك حظوظ حلوة.

عاطفياً: تعيش بداية مرحلة جميلة ودافئة مع وجود الزهرة في برج الجوزاء تتشجّع على تبادل الاحاديث الشيّقة وربما تأخذ قراراً مهمًا حول وضع العلاقة بحيث يحمل اليك تاثيرات كوكب الحب اخبارا سارة وارتياحا قد تعيد النظر بعلاقتك العاطفية وذلك بهدف تعزيزها كما يوفر لك السعادة والحب والشغف والحنان. للعازب حضر نفسك لحب عاصف يهبّ في قلبك او قد تقع في الغرام أو تقتنع فجأة بضرورة الزواج والاستقرار.