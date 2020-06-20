تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 19 إلى الخميس 25 حزيران تعييرات جذرية

مهنياً: تغييرات جذرية انت مقبل عليها في هذا الاسبوع الجيد واحداثه المهمة مع كل الطوالع الفلكية الايجابية التي تحملها لك الشمس من برج السرطان المائي الصديق لينضم الى عطارد المتراجع والحدث الابرز كسوف الشمس يوم الاحد ما يعني اجواء ولا اروع البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الجوزاء حضر نفسك لتغيرات مهمة وايجابية ان نوعية الوقت تحمل اجواء مختلفة من الحظوظ تخدم مصالحك وتجعل المعنويات مرتفعة فتشعر بالتحرر ولن ترضى بالحلول الوسطى، يتابع الحظ طريقه مع كسوف الشمس وانتقال القمر الجديد الى برج السرطان الصديق يومي الاحد والاثنين يحمل معه اجواء رائعة فتنعم بمشهد فلكي مائي مميز وناجح ما يجعلك تعكس صورة واضحة عن كفاءاتك ومهاراتك تتعدد المشاريع والمجالات الجديدة الا انك سوف تدخل في دوامة فلكية ويتبدل المشهد الايجابي الى الاسوأ مع انتقال القمر الى الاسد بين الثلاثاء والخميس انتبه من المزاجية والخطأ ممنوع وابتعد عن الجدالات والنقاشات والتحديات ولا تصدق بعض الاوهام والشائعات وحلل الامور بمنطق وحكمة تختم الاسبوع وتتحسن الاوضاع يوم الجمعة مع وصول القمر الى العذراء فتدخل في مرحلة مهمة وتنجح تحقق انجازات عديدة اسبوع مهم جدا الخطأ ممنوع ابتعد عن المجازفات والحوادث التي يسببها كوكب زحل من الدلو واورانوس من الثور .

عاطفياً: وجود الزهرة المتراجع في الجوزاء يجعلك تعيش فرحة كبيرة وتتلقى التقدير والتهاني أو يكون بانتظارك طمأنينة حيث يسود الودّ والتفاهم.مع الاولاد والاحبة ويقدم لك نوعية وقت دافئة وواعدة بانشراح وبجو إيجابي مسلي ومفرح للعازب تستعيد إشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر ويكون الجو مناسباً لتلبية الدعوات. لاسيما على صعيد التعارف والصداقات