تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 19 إلى الخميس 25 حزيران أحداث غريبة

مهنياً: اسبوع غريب ومهم تدخل مرحلة جديدة من التأثيرات الفلكية مع انتقال الشمس من موقع صديق الى موقع مواجه من السرطان بالاضافة الى تراجع عطارد وكسوف الشمس في السرطان الذي سيؤثر مباشرة على كل ما تقوم به عليك ان تعرف كيف تتعامل مع هذه التقلبات البداية مع نهار السبت مع وجود القمر في الجوزاء الصديق الذي يعطيك الطاقة المهمة التي تتعاطف معك وتنسجم معك تشعر بقوة ذهنية عالية، تستقوي بالطاقة الموجودة في داخلك فتلمع أفكارك فتمشي الامور كما ترغب وتشتهي لكن بالرغم من هذه الحظوظ سوف تعيش ظروف ضاغطة وتوتر مع كسوف الشمس و انتقال القمر الجديد الى السرطان يومي الاحد والاثنين ما يجعلك تشكك ببعض القرارات ويجعل مزاجك متوترا كما يسبب لك التعب والقلق والمهمات الصعبة خفف النمط وانتبه لصحتك وسلامتك ولا تهمل واجباتك ومسؤولياتك تعود وترتفع المعنويات من جديد مع وصول القمر الى الاسد بين الثلاثاء والخميس الى بيت الصداقات وبيت الدعم وبيت الانسجام والتعاطف مع المحيط يحمل لك كل الحظوظ والدعم فتعيش فترة نشيطة وحافلة باللقاءات والزيارات والمؤتمرات والتنقلات وسوف تسجّل أكثر من هدف مميز لتنطلق من جديد لكي توظف طاقتك في المكان المناسب تختم الاسبوع بيوم غير محظوظ تأخير خيبة امل التباسات كن حذر اسبوع طويل متطلب خصص الايام الصعبة للابتعاد عن الهموم وعن المشاكل ووظف طاقات في امور روتينية هادئة.

عاطفيّاً: وجود الزهرة المتراجع في برج الجوزاء الهوائي الصديق ينعش العواطف ما يجعلك تتواصل مع الحبيب على نحو رومانسي وناضج، فتتعزز الثقة بينكما وتضع حدًّا لمداخلات المتطفلين وتزدهر الاوضاع العائلية والشخصية وتقوى الروابط وتتعزز الالفة بين الاهل والاولاد للعازب تمارس سحراً اخّاذاً تلفت الانظار وتبدو مميّزاً بحضورك، على الارجح قد تعرف فرصة عاطفية جدّية او ارتباط رسمي.