تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 19 إلى الخميس 25 حزيران أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع كثير مهم يحمل احداثا مهمة و تغيير نوعي في الحركة والتاثيرات الفلكية والموجة الفلكية التي تجعلك تنتقل من شهر شمسي ثقيل ومتعب الى شهر شمسي داعم قوي يفتح امامك ابواب جديدة ومجالات للسفر ولتخطيط لمشاريع لها علاقة بالخارج او شيء مختلف كليا مع انتقال الشمس لتنضم الى عطارد المتراجع في السرطان البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الجوزاء في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية بداية مرهقة جدًّا بسبب كثرة المسؤوليات وضيق الوقت والمشاعر السلبيّة تاثيرات تتحداك تحمل طاقة جارفة بحاجة الى تنظيم يتبدل المناخ الفلكي كسوف الشمس ومع انتقال القمر الجديد الى السرطان يومي الاحد والاثنين ويتحدث عن ظروف دقيقة قد يتعرض لها بعض الاصدقاء او بعض المسؤولين في محيطك كما يهدد العمليات المالية الكبيرة وقد تزدحم عليك المواعيد والاتصالات واللقاءات، وتجد انّ الوقت ضيّق ونوعية الحظوظ فارغة بين الثلاثاء والخميس مع وصول القمر الى الاسد تشعر بعدم قدرتك على مجاراة الاحداث من حولك تمالك أعصابك لا ترتجل ولا تنفعل فهذا يضرّ بمصالحك فقد تشهد حياتك بعض التأخير أو البلبلة، فلا تراهن على دقة سير الأمور تختفي الغيوم الفلكية السوداء يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برجك تتغير نفسيتك وترتاح وتنشط الحركة القوية تكثر الزيارات والصفقات التجارية، اسبوع ممتاز الحظوظ كثيرة من نصيب الجميع تأثيرات مهمة من المشتري وبلوتون.

عاطفيا: ان وجود الزهرة المتراجع في مواجهة برجك من الجوزاء يسبب لك حالة من الركودوعلاقات شخصية متوترة وحوارات جافة وقاسية وبعض النزاعات في حياتك العائلية وتطرف في المواقف ويسبب لك بلبلة وعصبية وواقع لا يرضيك تستنتج بالتأكيد أنّ الجوّ العاطفي مشحونًا بالمتاعب والتوتّر للعازب حاذر اتخاذ أي خطوة حاسمة وسلبية،قد تندم على أي قرار أو خيار لاحقًا إمنح نفسك والحبيب فرصة أخرى