تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 19 إلى الخميس 25 حزيران أمور مهمة و مميزة

مهنياً: اسبوع مهم يعلن عن حقبة جديدة في حياتك المهنية مع انتقال الشمس لتنضم الى عطارد المتراجع في السرطان في مواجهة برجك بالاضافة الى عوامل كسوف الشمس من السرطان الذي يشكل ضبابية تشوش عليك الرؤية وتقيد حريتك البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الجوزاء تتوضح المسائل الغامضة وتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك لكن سوف تختلف الصورة تماما وتتزامن الاعمال وتكثر المسؤوليات يومي الاحد والاثنين تحت تأثير القمر الجديد وكسوف الشمس من السرطان فتتراجع الحظوظ وسيكون بانتظارك مشاكل وخلافات انها مرحلة تحضير تأمل وترقب ركود وخيبة امل زعل لا تتصرف بانفعال وان لا تخضع لاي ابتزاز حتى ولو اتى من قبل مقربين يتبدل المشهد الفلكي وتقوى الحظوظ وتقوى الظروف ترتفع المعنويات وتتحسن نفسيتك ويحالفك الحظ من جديد مع انتقال القمر الى برجك بين الثلاثاء والخميس تكون منافس قوي تحقق نسبة نجاح عالية فتظهر الامور بطريقة مختلفة حضر نفسك لمشروع او قرار تريد ان تنفذه وتضع الحجر الاساس فانت إنسان ذكي ومتكلّم بارع ولبق نصل الى عطلة الاسبوع مع انتقال القمر المكتمل الى العذراء يوم الجمعة لينضم الى بيت الدعم بيت المال بيت المعنويات القوية ويفتح أمامك الفرص والأبواب تتفوّق في المفاوضات والنقاشات المالية اسبوع صعب يتطلب منك الدقة والحسم خاصة الانتباه من تاثيرات كوكب زحل من برج الدلو واورانوس من برج الثور.

عاطفياً: بالرغم من تراجع الزهرة في برج الجوزاء لا تزال الاجوء العاطفية داعمة فتقدم لك مفاجأة سارة ما يجعلك تعيش اجواء الحب والانسجام والرومانسية المشوقة والعواطف الحارة والظروف الواعدة بلقاءات ودية دافئة للعازب بإمكانك التعبير عن عواطفك والتصريح عما يجول في خاطرك وتوضيح الالتباسات وللتأكد من نوايا الحبيب ومحبته لك.