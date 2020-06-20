تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 19 إلى الخميس 25 حزيران أحداث مميزة

مهنياً: بالرغم من انتقال الشمس من برجك وبالرغم من الحركة المتواصلة للكواكب باتجاه برج السرطان الى البيت الثاني بيت المال والدعم والتقدم والتحرك بالاضافة الى التاثيرات الداعمة من زحل من برج الدلو الصديق ستكون انطلاقة مهمة سريعة سيكون بانتظارك واقع جديد مهم جدا تحت تاثير القمر من برجك يوم السبت وتحت تاثيرات الزهرة من برجك الذي يحضرك لامور جديدة الى حركة فعالة او ادخال تغيير على روتينك اليومي او الى رفعة جديدة في العمل انت من الاشخاص الانشط والاوعى والاكثر فعالية فتحصد بعض الارباح وتسهل عليك بعض المعاملات والإجراءات الإدارية والقانونية تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر المكتمل وكسوف الشمس من برج السرطان الذي يشكل مربعا مع كوكب المريخ من برج الحوت ما يعرض اوضاعك للخطر يومي الاحد والاثنين الامر الذي يسلط الضؤ على تقييم الامور من الضروري ان تاخذ وقتك حتى تعيد النظر ببعض الامور المالية والحسابات المالية انتبه من المصاريف الزائدة ينتقل القمر الى برج الاسد بين الثلاثاء والخميس فتحملك الظروف الى مراتب عالية في مجال اختصاصك، انت في وسط مرحلة من الإيجابيات قوة ثقة بالنفس لكن لن تسير الامور بالسرعة التي تشتهيها مع وصول القمر الى العذراء يوم الجمعة في مواجهة برجك وتضطر للرضوخ لبعض الاجراءات الغير مستحبة انه يوم متعب وضاغط يحمل في طياتها الانزعاجات التحديات ووجع رأس باختصار اسبوع فلكي متطلب وطويل حاول ان لا تنهي الاسبوع على زعل او مشكل.

عاطفياً: تستمر حياتك الاجتماعية صاخبة ومشوقة تحت تاثير كوكب الزهرة المتراجع في برجك ما يجعل الأوضاع العاطفية والعائلية ممتازة تسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الشريك ، بانتظارك لقاءات جميلة جداً رومنسية حيث تكون اللقاءات عذبة ولا تُنسى في احضان العائلة للعازب اسبوع رومنسي تفرح تتسلى تشعر بالسعادة والراحة ولا سيما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب.