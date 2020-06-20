تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 19 إلى الخميس 25 حزيران أمور رائعة

مهنياً: اسبوع اكثر من رائع ايجابي يحمل حركة ومبادرات حلوة باتجاهك يقدم لك هدايا فلكية ايجابية ورابحة وظروفا مناسبة للتوقيع على عقد والنجاح في المساعي والمفاوضات فتتألق وتحصل على نتائج مفرحة فتطوي صفحة وتنطلق بصفحة جديدة وآمال جديدة وخطة جديدة تحت تاثير الشمس من برجك وعطارد المتراجع لقد حان الوقت لتنفيذ الافكار التي تنوي تحقيقها لكن يوم السبت لن يكون سهلا مع وجود القمر في الجوزاء المعاكس لبرجك يوم متقلب الجو هادئ لا يوجد حركة كبيرة خصص هذا اليوم لانهاء الاعمال البسيطة التي لا تتطلب مجهود تتغير الامور يومي الاحد والاثنين وكأنك تدخل مرحلة احتفالية مع وصول القمر الجديد الى برجك ومع تاثيرات كسوف الشمس يوم الاحد من بجك الذي يجعلك تواجه بعض التغييرات المالية ويحملك الى التعامل بجدية مع بعض التطورات فتكون مرتاحاً امام القرارات الجديدة التي تعطيك القوة والحوافز للعمل الصورة واضحة تماما كبيرة تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الاسد بين الثلاثاء والخميس اي الى البيت الثاني الذي يحمل اليك الربح والارتياح المالي يعطيك وضوح في المسائل المالية في الراتب وتتوضح بعض الفواتير التي يجب ان تدفعها الامور شفافة تجعلك تفرح وتغير في مصدر مدخولك تختم الاسبوع يوم الجمعة مع وصول القمر الى العذراء الذي يحمل معه طاقات فكرية توظفها في العمل والتواصل مع الناس اسبوع مهم جدا يعطيك ثقة بالنفس قوية وعزيمة كبيرة كي تقوي اوضاعك.

عاطفيا: ان عوامل كسوف الشمس من برجك بالاضافة الى تراجع الزهرة في الجوزاء طوالع فلكية تتحدث عن خيبة امل ويشير الى فراقلا بد منه انه أسبوع متقلب جداً تكثر خلاله النقاشات الحساسة والتي تثير عصبيتك واستياءك. قد تبادر الى معاملة الحبيب باستخفاف او كبرياء وربما ترسل إشارات سلبيّة حول علاقتك معه للعازب, حاذر إثارة الخلافات فقد لا يتفهّمك الحبيب أو قد لا يميل الى استيعاب مشاعرك الجارفة.