تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 19 إلى الخميس 25 حزيران أحداث مهمة

مهنيا: بالرغم من انتقال الشمس لتنضم الى عطارد المتراجع في السرطان بالاضافة الى الكسوف الحاصل يوم الاحد 21 الذي يطالك مباشرة سوف تعيش مواليد الحمل اسبوع حافل بالنشاطات وبالحركة ينتهي شهر شمسي ويبدأ شهر شمسيي جديد مع انتقال الشمس من الجوزاء الى السرطان البداية جيدة جدا مع وجود القمر في الجوزاء ما يعني نشاط تطورات تحركات مهمة على كافة الاصعدة مبادرات مالية ملفات امور اكاديمية مسائل تتحرك مفاوضات دعم وقوة تناقش الى ان تحصل على ما تريد وتنهي الاعمال الصعبة تتبدل الظروف ويخف النشاط والحماسة وتكون مخيبة للامال تحت تأثير القمر المكتمل وكسوف الشمس من برج السرطان يومي الاحد والاثنين فتكثر الضغوط والمتطلبات وتتذمّر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات،ايام بطيئة لا تسمح لك بالاحتفالات كن حذر ودقيق جدا في تعاملك مع الاخرين ودقق في حساباتك ولا تضخ نفسك في ظروف حرجة .تعود وتتضاعف الحظوظ مع وصول القمر الى الاسد الصديق بين الثلاثاء والخميس فيقوى نجمك جدا جدا وتكون انطلاقة جيدة تبشر بنشاطات ونتائج ناجحة شرط ان تكون منظما تتحسّن الاوضاع بشكل لافت وتستعيد تفاؤلك وتمتلىء قوة ونشاط وحماسة كذلك سوف تحمل لك عطلة الاسبوع احلاما وردية ولقاءات سعيدة وبعض الامال المهنية وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة مع وجود القمر في برج في العذراء يوم الجمعة يوم للركض والشغل للتعب والاهتمامات الصحية يوم طويل بشكل العام اسبوع ايجابي للاجتماعات والاتصالات اسبوع يعزز طاقاتك مواعيدك وتبادل المعطيات قوي قلبك ونظم اعمالك اسبوع نشيط جداً

عاطفياً: ان كوكب الحب المتراجع في برج الجوزاء يجعلك تبدو مندفعاً في الحب متسرّعاً، متحمّساً ، وقد تحتاج إلى تغيير وإلى مناخ جديد. فتتفق مع الشريك أو تعيش مغامرات جيّدة، تمازح البعض وتتعرّف إلى البعض الآخر ومن غير المستبعد أن تحتفل بمناسبة عائلية مفرحة وسعيدة جدّاً للعازب ، تسعد بقرب مَنْ تحبّ أو تتعرّف إلى حبيب جديد.