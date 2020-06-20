تنتظر مولود برج "الثور " من الجمعة 19 إلى الخميس 25 حزيران أمور مميزة

مهنياً: اسبوع مهم حلو اسبوع مثمر خاصة مع وجود المشتري وبلوتون في الجدي ومع انتقال الشمس الى السرطان لتنضم الى عطارد المتراجع الذي يحمل معه تاثيرات ايجابية جدا وسرعة في سير الامور سيكون بانتظارك تغييرات مهمة حركة حلوة حتى تنهي اعمالك الصعبة على صعيد عائلي وشخصي اشتغل على الاولويات الشخصية والعائلية اسبوع ممتاز ينتهي شهر شمسي ويبدأ شهر شمسي جديد بداية يوم السبت مع وجود القمر في الجوزاء فيالبيت الثاني بيت المال وتبادل المعطيا وتقييم وضعك المادي شهادات اكاديمية جامعية اخبار سعيدة تتابع الحظوظ يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى السرطان لينضم الى كسوف الشمس في موقع يتجانس معك يتفاهم معك يساعدكك على الحوار والتقدم ويعطيك نتائج مهمة وافكار نشيطة لتتعامل مع الامور بوضوح ايام ممتازة كي تتفاعل مع الاخرين تنشط الزيارات والتنقلات لا تهدأ حركة متواصلة ومثمرة كثف لقاءاتك وإطلالاتك فلا تختفِ عن الأنظار لكن كن حذرا جدا وحاول ان تتفهم الظروف الصعبة التي تحمل التوترات بين الثلاثاء والخميس من القمر المواجه لبرجك في الاسد فتثقل المسؤوليات وتعتقد وتكثر النزاعات والمواجهات تتحسن الاجواء وتدخل مرحلة اكثر اشراقا وايجابية ويقدم لك الفلك فرصا مهنية وشخصية كبيرة افراح وانفراجات تعاطف واخبار سارة يوم والجمعة تحت تاثير القمر من برج العذراء من بيت الحب بيت العائلة بحيث تكون بداية مرحلة جيدة لوضع استراتيجية جديدة لاعمالك حظوظ كبيرة تفتح امامك اكثر من باب لحلحلة الامور للمصالحة اسبوع نشيط لكن انتبه من تاثيرات زحل من الدلو ومن معاكسة اورانوس من برجك.

عاطفياً: يطمئن القلب بالتأكيد تحت تاثير كوكب الحب من برج الجوزاء من البيت الثاني بيت الحب والربح المعنوي فلا توجد اسباب للخلافات او التحديات بإمكانك أن تعيش أسبوعاً جميلاً فعلاً لان الجو العام ممتاز فيها ضع صراحتك جانباً وتمتع بدفء العواطف إذاً سيكون أسبوعاً ممتازاً للارتباط ولتأكيد النوايا وللزواج أو اعلان خطوبة