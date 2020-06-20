"هوت شورت وهاف ستوميك".. إطلالة صيفية لميريام فارس على البحر

لايف ستايل
نشرت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور جريئة لإطلالتها الصيفية على متن أحد اليخوت باليونان.
وظهرت الفنانة بـ"هاف ستوميك" كاشف البطن بلوني الأصفر والأحمر، مع هوت شورت باللون الأسود.
كما اعتمدت على الشعر الكيرلي المعتاد، والمكياج السموكي الداكن، بألوان النيود.
وأوضحت الفنانة أن الصورة تعود لوقت سابق معلقة: "فلاش باك يوم الجمعة".
وتفاعل العديد من المتابعين مع إطلالة الفنانة.
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ونشرت ميريام فارس، من قبل، مقطع فيديو من ممارستها الرياضة، داخل صالة جيم بمنزلها.
وظهرت الفنانة، مرتدية "بنطلونا" رياضيا، و"تي شيرت" أسود، وجمعت شعرها الكيرلي لأعلى، أثناء تأديتها التمارين الرياضية.
وكتبت "ميريام" في تعليقها على الفيديو: "المواظبة على التمارين لا تسهم فقط في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، إنما أيضاً تسهم في الحفاظ على صحتنا العقلية في الأوقات العصيبة التي نعيشها في أيامنا هذه".
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