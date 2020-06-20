الامارات | فنانون سُمر يقاضون «يوتيوب» بتهمة التمييز

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شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون سُمر يقاضون «يوتيوب» بتهمة التمييز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت مجموعة من مؤلفي المضامين عبر «يوتيوب» ملاحقات قضائية في حق منصة تشارك المقاطع المصورة التي تملكها «غوغل»، متّهمين إياها بمعاملات تمييزية حيال الفنانين السمر.
وقال مقدمو الشكوى في مقدمة ملف من 200 صفحة إنهم «يباشرون هذه القضية لتصحيح ممارسات تمييزية وعنصرية منهجية ومتعمدة من قبل غوغل/يوتيوب».
واعتبر هؤلاء أن المنصة تمارس سلطة مبالغاً بها على المضامين المصورة، وحول طريقة الحصول على إيرادات منها.
وقال مقدمو الشكوى إن «(يوتيوب) تقسم المقاطع المصورة بحسب الإتنية والهوية والآراء، لبيع إعلانات إلى أطراف أخرى من دون الاهتمام بالمضامين». ويتّهم المشتكون الأربعة «يوتيوب» بسحب مقاطع مصورة وحتى قنواتهم من دون سبب وجيه أو من دون سبب بتاتاً.
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