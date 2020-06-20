الامارات | 10 نصائح للتغلب على آلام المفاصل في سن الشيخوخة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للتغلب على آلام المفاصل في سن الشيخوخة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تقدّمنا في العمر من المتوقع أن يقوم جسمنا بتقليل نشاط بعض وظائفه، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض. ونظراً لأن العديد من الأشخاص يعانون آلام المفاصل، فإننا نرغب في إلقاء نظرة على عملية الشيخوخة في العظام والمفاصل لدينا، وما الذي يمكننا القيام به للحفاظ عليها، حتى نتمكن من الحصول على حياة طويلة ونشطة. وهنا يقدم الدكتور سميح طرابيشي، استشاري جراحة العظام في مستشفى الزهراء بدبي، مجموعة من النصائح حول كيفية الحفاظ على مفاصلنا في أفضل حالة ممكنة:
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