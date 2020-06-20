الامارات | إنفوغرافيك.. «الحرب على التماثيل».. رموز تاريخية في العالم يسقط الواحد تلو الآخر

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوغرافيك.. «الحرب على التماثيل».. رموز تاريخية في العالم يسقط الواحد تلو الآخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسقط متظاهرون غاضبون ومناهضون للعنصرية في مدن عالمية تماثيل تعود إلى أشخاص مرتبطة أسماؤهم بتجارة الرق والعبودية على خلفية مقتل المواطن الأميركي جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس قبل أسبوعين. وأشعل مقتل فلويد موجة من الاحتجاجات تحولت إلى صدامات مع الشرطة وقد أدت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية إلى عمليات تخريب لتماثيل شخصيات مثيرة للجدل في أنحاء العالم، وهذه بعض التماثيل التي تم تخريبها.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news