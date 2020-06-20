الامارات | الديك موريس نفق بعد إصابته بالزكام

شكرا لقرائتكم خبر عن الديك موريس نفق بعد إصابته بالزكام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفق الديك موريس الذي بات رمزاً للحياة الريفية في فرنسا، بعدما مثل أمام القضاء بسبب صياحه الذي أزعج جيرانه المنتقلين من المدينة إلى الريف، على ما قالت مالكته.

وأوضحت كورين فيسو التي كانت تملك الديك منذ ست سنوات: «لقد نفق جراء مرض الزكام الشهر الماضي خلال فترة العزل المنزلي، وجدناه نافقاً أمام قن الدجاج»، وكان مريضاً منذ أشهر عدة.

وقالت فيسو: «موريس كان رمزاً للحياة الريفية وبطلاً».

وكان القضاء الفرنسي سمح الصيف الماضي لموريس بالاستمرار في الصياح في جزيرة أوليرون السياحية جنوب غرب فرنسا، رافضاً شكوى جيران كان صياحه الصباحي يوقظهم.

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وأصبحت القضية رمزاً للخلافات بين «السكان المحليين» والوافدين الجدد من المدن، فيما باتت أصوات الريف وروائحه موضع نزاعات قضائية عدة بتهمة الإزعاج.

وتزامن هذا الجدل الذي كان له صدى كبير في وسائل الإعلام العالمية، مع حملة إعلامية للدفاع عن أصوات المناطق الريفية وروائحها.

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