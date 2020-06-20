الامارات | ساعة للملك جورج الثالث تعرض في مزاد علني

شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة للملك جورج الثالث تعرض في مزاد علني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض دار سوذبيز للمزادات، الشهر المقبل، في لندن، ساعة ذهبية من طراز بريجيه، تعود للملك جورج الثالث، ملك بريطانيا، الذي أُجبر على قبول الاستقلال الأميركي، بعد الحرب التي دارت رحاها بين عامي 1775 و1783. وبيعت الساعة، التي صنعها أبراهام-لوي بريجيه، والمنقوش عليها الشعار الملكي، وحرفا «جي وآر» للملك جورج في عام 1808، خلال الحروب النابليونية. وتُقدر قيمتها بما يراوح بين 700 ألف ومليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار).

وقالت دارين شنيبر، رئيسة القسم الدولي للساعات في «سوذبيز»، إن هذه الساعات دمجت «كل الاكتشافات العلمية في القرون السابقة، وفلسفة التنوير، والرؤية العظيمة لرجل أحدث ثورة في صناعة الساعات، وأدخل الوقت والدقة إلى قلب المجتمع الحديث».

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