الامارات | شواطئ دبي تجذب عشّاق السباحة والتأمل من جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن شواطئ دبي تجذب عشّاق السباحة والتأمل من جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتح شواطئ دبي ذراعيها مجدداً لمرتاديها وعلى اختلاف فئاتهم العمرية، حيث أعادت بلدية دبي افتتاح الشواطئ العامة ودعت المرتادين من المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، ومراعاة الإرشادات كافة التي تم تعميمها في المواقع لضمان سلامة وأمان المجتمع. وكانت الشواطئ الخاصة الملحقة بالفنادق قد أعيد افتتاحها مسبقاً ضمن إجراءات محددة حفاظاً على سلامة النزلاء والضيوف، كما أصبح بالإمكان الاستمتاع بالرياضات والأنشطة المائية التفاعلية، وكذلك الحدائق المائية، علاوة على فتح مناطق الرياضة والألعاب للأطفال في الحدائق والشواطئ العامة مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية.

وأصبحت أحواض السباحة وما يحيط بها من مرافق مفتوحة للجمهور مع ضرورة الالتزام ببعض الإرشادات، من بينها أنه يجب على مرتادي ومستخدمي المسابح الحفاظ على ترك مسافة مترين عن بعضهم بعضاً، وكذلك يمكن للأشخاص أن يتجمعوا ضمن مجموعة مكونة من خمسة أشخاص بحد أقصى مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي بمقدار أربعة أمتار بين أي مجموعتين. ويجب على إدارة المسابح أن تحافظ على متطلبات النظافة والتعقيم وفقاً لإرشادات بلدية دبي، بما في ذلك الحفاظ على نظام التنظيف المنتظم، وفحص المياه والتأكد من تركيز الكلور، كما يجب على طاقم المسبح والمدربين والزوار ارتداء كمامات الوجه أو الدرع الطبي طوال الوقت، ولكن يجب إزالته أثناء ممارسة السباحة والغطس وعند التدريب، كما يمكن استخدام مرافق الاستحمام الخارجي، ويمكن أيضاً القيام بالأنشطة المائية ولكن وفق الإرشادات الوقائية.

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