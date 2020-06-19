دراسة: مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

صحة

أوضحت دراسة حديثة أجرتها جامعة جون هوبكنز، أن مرضى السكري من بين أكثر المرضى المعرضين للوفيات بسبب فيروس كورونا

وأجريت الدراسة على عدد كبير من المرضى المصابين بفيروس كورونا، مع التركيز على الحالات المصابة بالسكري، بحسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

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وحتى 30 مايو الماضي، كان مرضى السكري يمثلون 30% من مرضى كورونا في المستشفيات الأمريكية، وأشار الباحثون إلى أن حالات الاستشفاء لدى مرضى السكري كانت أعلى بـ 6 مرات مقارنة بالأشخاص الذين لم تكن لديهم أمراض كامنة.

والأكثر خطورة، أن الوفيات كانت أعلى بنحو 12 مرة لدى مرضى السكري من الأشخاص الأصحاء.

وجاءت هذه الاستنتاجات من البيانات التي تم جمعها لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، من 22 يناير إلى 30 مايو.

وإلى جانب مرض السكري، حددت الدراسات مجموعة من الحالات الأخرى التي يجب على المصابين بها توخي مزيداً من الاحتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتشمل: أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب الخلقية، وتجلط الأوردة العميقة والانسداد الرئوي، وأمراض الرئة المزمنة، مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن والتليف الرئوي.