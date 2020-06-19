استخدمي هذه الحيل عند إعداد الطعام على طريقة الشيفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتمنى غالبية الفتيات إتقان فنون الطهي، وتسعى لمعرفة حيل وطرق الطهاة في إعداد الطعام، لذا نستعرض لكم مجموعة من حيل بعض الشيفات العالميين وفق ما نقل موقع "برايت سايد" الأمريكي.

فطائر الجبنة:

لكي تكون الفطيرة أكثر رقة، تحتاج فقط لدفع الدقيق من خلال منخل، واستبدال دقيق القمح بدقيق الأرز، في هذه الحالة ستصبح الفطائر بشكل أفضل، وبها سعرات حرارية أقل.

اللحوم:

تجنب وضع اللحوم في الماء البارد إذا كنت تصنع مرقًا، اللحوم في الماء البارد تتخثر عندما يغلي الماء، ونتيجة لذلك، سوف تطفو على سطح الماء، وخلق رغوة غير جذابة، لجعل المرق شفاف وصحي، ضع اللحوم في الماء عندما تكون درجة حرارة الماء حوالي 140 درجة فهرنهايت، أي عند غليان الماء وتكون الفقاعات الصغيرة به.

ولجعل كرات اللحم قليلة الدسم، استبدل جزء من اللحم المفروم مع الجبن المنزلية "القريش"، ليس هناك حاجة لوضع أي خبز في كرات اللحم.

التوابل

عند إضافة التوابل إلى طبق، استخدم أصابعك بدلاً من الملاعق. ويفضل أن ترفع يدك عالية فوق الطبق، لأنه يمنع التوابل من التراكم في مكان واحد فقط.

مقابض المقالي:

يجب عليك دائماً تشغيل مقابض المقالي بعيداً عن حافة الموقد للتأكد من أنها لن تصل إليها النار بطريق الخطأ أثناء الطهي، حتى لا تحرق يداك مع الطعام الساخن.

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طبق السلطة:

عند إعداد طبق السلطة يفضل أن تضع الملح أولا قبل الخضراوات، وإذا كنت تريد مظهرها لامعا فقط أضيف قطرات من الزيت وقلبها.

شوربة اللحمة

القرفة ليست فقط للحلويات، يمكنك استخدامها لعمل شوربة لحوم البقر والدجاج، ويمكنك إضافتها إلى اللحم المفروم، أو يمكنك استخدامها لتتبيل اللحوم.

القهوي الفرنساوي

لجعل رغوة القهوة الفرنساوي كثيفة في المنزل دون بذل الكثير من الجهد، قم بوضع الحليب الكامل الدسم في الميكروويف لمدة 10-15 ثانية، وبذلك فإن الرغوة تكون أكثر سمكا، ولن تفقد حجمها لفترة طويلة.

المشروم

لإعطاء المشروم لون ذهبي، ابدأ بالقلي في مقلاة جافة، وعندما يتبخر السائل من المشروم، قم بإضافة الزيت، ثم الملح.

أطباق أحادية اللون

أسهل طريقة لتقديم الأطباق الرئيسية هي استخدام أطباق واسعة أحادية اللون (أبيض أو أسود أو أزرق) دون تكديس الكثير من الطعام وتوزيعه على طول الطريق إلى الحواف. في محاولة لترتيب الطعام في المركز بالتساوي، وبعد ذلك فقط ضع واحد أو 2 على الجزء العلوي من الطبق.